Etter knappe 75 minutters handel stiger Oslo Børs med 0,1 prosent, og hovedindeksen står nå i 1.248,5 poeng.

Brent-oljen er i skrivende stund ned 0,32 prosent til en pris på 96,72 dollar per fat. Samtidig synker spotprisen på WTI-olje med 0,18 prosent til 90,8 dollar per fat.

På tilbudssiden ble ministrene for Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) og allierte inkludert Russland, kjent som OPEC+, enige om en liten økning i gruppens produksjonsmål, tilsvarende omtrent 0,1 prosent av den globale oljeetterspørselen. De bestemte at medlemslandene ville øke oljeproduksjonen i september med 100.000 fat pr. dag. Dette er den minste produksjonsøkningen i kartellets historie, ifølge Bloomberg.

Hele oljekommentaren for torsdag kan du lese her.

På Oslo Børs åpner Equinor ned 1,64 prosent til en kurs på 358 kroner per aksje. Onsdag ble det kjent at Statnett ber Equinor videreføre driften av gasskraftverket på Mongstad midlertidig. Opposisjonen ber regjeringen ta grep raskt.

Samtidig synker Aker BP med 2,2 prosent til en kurs på 315 kroner per aksje. Vår Energi åpner ned 3,4 prosent til 37,53 kroner. Selskapet vil i dag utbetale utbytte.

Bevegelser

Norwegian åpner pent opp 4,18 prosent til en kurs på 10,59 kroner. Oppturen kommer etter at selskapet fremla passasjertall for juli, der de kunne vise til sterk vekst.

Kreftselskapet Targovax er så langt dagens vinner med en oppgang på 10,74 prosent til en kurs på 1,67 kroner per aksje. Selskapet var også i går en av dagens vinnere på Oslo Børs.

På den andre siden er Lumi Gruppen så langt dagens taper med en nedgang på 30 prosent til 15,4 koner.

Nordic Nanovector synker med 4,32 prosent til en kurs på 2,35 kroner per aksje. Onsdag ble det kjent at North Energy har hamstret aksjer i kjølevannet av kursfallet så langt i år.

Kahoot -aksjen styrker seg torsdag med 4,26 prosent, og én aksje koster nå 24 kroner. Tidligere denne uken ble det skrevet at Kahoot-sjef Eilert Hanoa eide Kahoot-aksjer for over 5 milliarder kroner for halvannet år siden. Nå er den samme aksjeposten verdt under 1 milliard.

Hydrogenselskapet Hynion synker med 6,23 prosent til en kurs på 2,485 kroner per aksje. For nesten to uker siden ble det kjent at Energimyndighetene i Sverige støtter Hynion med over 60 millioner svenske kroner til to hydrogenstasjoner. Uken etter doblet aksjen seg.

Oljeselskapet Norwegian Energy Company synker betraktelig med 6 prosent til en kurs på 336,5 kroner per aksje. Onsdag ble det skrevet at eiendomsmilliardær Edvard Harald Bakkejord har de seneste to ukene nær doblet eierskapet i Noreco på høye kurser. Onsdag falt aksjekursen 21 prosent.