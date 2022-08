Blandet på Wall Street - Kinesisk gigant rett opp

Handelen på New York-børsen torsdag starter flatt for de toneangivende indeksene.

Etter få minutters handel ser det slik ut på Wall Street:



Nasdaq stiger 0,03 prosent til 12.672 poeng.

S&P 500 faller 0,1 prosent til 4.151 poeng.

Dow Jones faller 0,2 prosent til 32.742 poeng.

«Spenningen mellom USA og Kina er fortsatt høy og Federal Reserve fortsetter med en hard retorikk rundt inflasjonen, mens kvartalsrapport var nok til å katalysere en neste etappe av oppturen,» ifølge Barclays.

«En bølge av kvartalsrapporter kom inn bedre enn forventet, og komplekset [teknologi, media og underholdning og telekommunikasjon] førte S&P 500 til et nytt toppunkt for kvartalet,» ifølge CNBC.

Bevegelser

Onsdag kunngjorde Walmart at selskapet sier opp ett par hundre ansatte. Mathandelsgiganten varslet sist uke at de forventer at fortjenesten vil falle i nåværende kvartal og i år. Aksjen faller 0,2 prosent.

Den kinesiske netthandelsgiganten Alibaba stiger 5 prosent, etter at selskapet leverte over forventning i andre kvartal. Selskapet fikk en inntektsøkning på 8 prosent, takket være en sterk vekst i salg av dagligvarer på nett.

Cigna hevet sin helårsguiding etter å etter å ha slått forventingene til andre kvartal torsdag. Aksjen er opp 4,5 prosent.

Også Tesla-aksjen stiger rundt en prosent i forkant av en potensiell godkjennelse av en 3-til-1 aksjesplitt. Avstemningen om aksjesplitten vil skje på Teslas årlige generalforsamling torsdag.

Makro

Handelsunderskuddet i USA falt i juni, til rundt 775 milliarder kroner.

Flere amerikanere søkte om ledighetstrygd. 260.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 30. juli. Også mange flere er fortsatt på trygd.