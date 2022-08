Hovedindeksen ved Oslo Børs endte ned 0,5 prosent til 1.241,18 torsdag, etter å ha vært stigende gjennom hele ettermiddagen. En knekk i oljeprisene sent i Oslo-handelen sendte Børsen i rødt til slutt.

Brent-oljen var ved børsslutt ned 1,1 prosent til 95,71 dollar fatet – under nivåene før Russlands invasjon av Ukraina. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 100,71 dollar fatet, etter Opec+-beslutningen om det som blir deres minste produksjonsøkning noen gang. WTI-oljen var torsdag ned 0,8 prosent til 89,92 dollar pr. fat.

Equinor falt 2,9 prosent til 353,35 kroner. Aker BP endte ned 4,3 prosent til 308,30 kroner. Vår Energi, som gikk eksklusive utbytte, endte ned 5,6 prosent til 36,67 kroner.

Torsdagens store taper ble Lumi Gruppen. Utdanningskonsernet, tidligere kjent som Sonans Holding, meldte om 30 prosents omsetningsnedgang for Sonans, og at det vil iverksette ytterligere kostnadsbesparende tiltak. Torsdag falt aksjen hele 59,6 prosent til 8,90 kroner.

Norwegian Energy Company (Noreco) fortsatte fallet etter Tyra-oppdateringen onsdag, som sendte aksjen ned 21 prosent da. Nye analyser fra Arctic Securities og Fearnley Securities medvirket også til torsdagens fall på 8,7 prosent til 327,00 kroner.

Tech-aksjer på vei opp

Next Biometrics Group ble torsdagens vinner, med en kursoppgang på 16,3 prosent til 5,00 kroner. Det kom ingen nyheter fra selskapet – men investor Haakon Sæter, som lenge har hatt sans for teknologiaksjer, har denne uken snakket om sine favorittaksjer og sagt at Next «blir bra».

Nordic Semiconductor ble løftet 4,7 prosent til 180,55 kroner på høy omsetning. Og Kahoot steg 7,0 prosent til 24,60 kroner. Investeringsdirektør Lars Semb Maalen-Johansen i Global Assets ser nå oppside for vekstaksjer, og løfter frem Nordic Semiconductor blant flere anbefalinger.

Rapporter om at Schibsted forbereder salg av Lendo i en avtale verdt opp mot 4,5 milliarder kroner, sendte Schibsted-aksjene høyere på Oslo Børs. A-aksjen endte opp 5,6 prosent til 187,50 kroner, B-aksjen opp 5,2 prosent til 175,60 kroner.

Analytiker Truls Olsen i Fearnley Securities oppjusterer kursmålet i Subsea 7 fra 125 til 132 kroner per aksje, og anbefaler fortsatt kjøp. Aksjen er den nest mest shortede på Oslo Børs ifølge data fra Finanstilsynet, med en shortandel på 3,88 prosent.

Aksjetips

Europris steg 1,8 prosent til 58,00 kroner. Arctic Securities tror på solide utbytter og setter opp kursmålet, samtidig som en kjøpsanbefaling gjentas.

Riggaksjene Borr Drilling og Seadrill falt henholdsvis 3,3 og 2,4 prosent til 38,45 og 283,05 kroner. SpareBank 1 Markets-analytiker mener man bør være investert i sektoren og gir både Borr og Seadrill kjøpsanbefaling.

Austevoll Seafood falt 0,1 prosent til 121,10 kroner, tross utsikter til kursoppgang på over 30 prosent.

Flyselskaper rapporterer

Norwegian hadde lenge fin medvind på Oslo Børs, men endte opp kun 0,05 prosent til 10,17 kroner. Flyselskapet slapp sterke trafikktall for juli før børsåpning.

Fredag er det SAS' og Flyrs tur til å rapportere om juli-trafikken.