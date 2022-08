Nervøst på Wall Street før morgendagens tall

Wall Street vaklet i forkant av morgendagens tall som vil gi en ny statusoppdatering på arbeidsmarkedet og den amerikanske økonomien. Ved stengetid så de nevneverdige indeksene på Wall Street slik ut:

Nasdaq stiger 0,4 prosent til 12.721 poeng.

S&P 500 faller 0,1 prosent til 4.152 poeng.

Dow Jones faller 0,3 prosent til 32.727 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt 8,3 basispunkter til 2,66 prosent, mens VIX-indeksen falt 1,69 prosent til 21,58.

– Jeg mener at i dag er an av de «la oss vente å se» dagene, mens vi venter på de viktigste tallene for denne uken, sa Art Hogan Sjefsstrateg i B. Riley Financial og henviser til fredagens jobbrapport.

Oljeprisene falt også torsdags kveld på frykt for en global resesjon og dro med seg energisektoren med seg. Energisektoren falt mest i torsdagens handel på Wall Street.

Bevegelser

Det kinesiske selskapet Alibaba leverte tall over forventning før handelen i USA, Selskapet fikk en inntektsøkning på 8 prosent, takket være en sterk vekst i salg av dagligvarer på nett. Kort tid etter børsåpningen var aksjen opp 5 prosent, men falt ut over dagen og endte ned 1,88 prosent.

Onsdag kunngjorde dagligvare-giganten Walmart at selskapet sier opp ett par hundre ansatte. Selskapet varslet i forrige uke at de forventer at fortjenesten vil falle i nåværende kvartal og i år. Aksjen falt 3,7 prosent.

Tesla-aksjen steg i forkant av en potensiell godkjennelse av en 3-til-1 aksjesplitt. Avstemningen om aksjesplitten vil skje på Teslas årlige generalforsamling torsdag. Aksjen steg raskt fra start, men endte opp drøye 0,4 prosent torsdag.

Exxon Mobil falt over 4 prosent sammen med oljeprisen. Resesjonsfrykt, og en «bedret» tilbudsside bidro til å dra ned oljeprisen torsdag.

Gull, sølv, olje og krypto

Gullprisen steg 1,9 prosent torsdag og endte på 1.811,00 pr unse.

Sølvprisen steg 1,4 prosent til 20,165 pr unse.

Prisen på Nordsjøolje falt betydelig og endte ned 3 prosent til 93,87 dollar per fat.

Bitcoinprisen falt torsdag 4,2 prosent til 22.487 dollar.

Ethereumprisen falt også og endte ned 3,8 prosent til 1.594 dollar.