Fredag formiddag er Oslo Børs ned 0,3 prosent til 1.237,41. poeng.

Oljeprisen har denne uken vært preget av frykt for resesjon og lavere etterspørsel, og har derfor korrigert til lavere nivåer. Oljeprisen har derimot nå hentet seg inn etter å ha falt til nivået før Russlands invasjon av Ukraina.

Fredag formiddag stiger spotprisen på Brent-olje med 1,2 prosent til en pris på 94,71 dollar pr. fat, og spotprisen på WTI-oljen stiger med 1,2 prosent og et fat koster nå 88,95 dollar.

På Oslo børs faller Equinor 1 prosent til 349,85 kroner, Aker BP stiger 0,2 prosent til 308,90 kroner og Vår Energi faller 1 prosent til 36,29 kroner per aksje.

Bevegelser

- Trøims riggselskap Borr Drilling mottok i går en bindende intensjonsavtale for jack up-riggen «Prospector 5», fra en ikke-navngitt operatør i Vest-Afrika, til en verdi av 670 millioner kroner. SpareBank 1 Markets-analytiker mener man bør være investert i sektoren og gir Borr en kjøpsanbefaling. Aksjen steg over 7 prosent opp etter børsåpningen, men er nå ned over 5 prosent og blant taperne på Oslo Børs.

- Et annen Trøim favoritt er tørrbulksatsing Himalaya Shipping, som er hans nyeste utbyttemaskin. Analytiker Jørgen Lian i DNB Markets var nylig ute med en kjøpsanbefaling på selskapet, med et kursmål på 94 kroner per aksje. Gode markedsutsikter kombinert med operasjonell gearing gjør at selskapet vil tjene svært godt i et stramt marked. Aksjen stiger 5 prosent til 53,80 kroner på Oslo Børs.

- REC Silicon er også blant selskapene på vinnerlisten fredag, og er i skrivende stund opp 3,9 prosent til 19,91 kroner. En betydelig miljøpakke fra USA, og en mulig oppstart av Moses Lake fabrikken har gitt aksjen momentum.

- Det Aker-dominerte selskapet Solstad Offshore fortsetter nedgangen fra gårsdagen er ned 4,3 prosent til 31,50 kroner fredag formiddag. Dette skjer etter at DNB igår meldte om nedsalg i aksjen etter børslutt torsdag. DNB solgte 439.000 aksjer i Solstad Offshore, og har etter transaksjonen DNB drøye 7,3 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 9,52 prosent av selskapet. Det ble i tillegg i går klart at Solstads PSV «Nordman Swan» ble tildelt en toårskontrakt for arbeid i Australia for et større energiselskap. Til tross for dette falt aksjen 8,6 prosent på Oslo Børs i går.

- Helseselskapet Tagovax som jobber med utvikling av kreftmedisiner fortsetter turen oppover på Oslo Børs. Aksjen stiger 10,34 prosent til 1,6 kroner pr. aksje.

- Nordic Nanovector har falt fra drøye 30 kroner i fjor høst til under 3 kroner nå. Aksjen er ned 6,9 prosent fredag og står nå i 2,23 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene så langt på Oslo Børs fredag er også de to seismikkselskapene TGS og PGS som faller betydelig på høy omsetning. TGS er ned drøye 2,8 prosent PGS er ned 3,7 prosent.