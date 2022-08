Oslo Børs i grønt – Markant fall for Røkke-aksje

Oslo Børs steg 0,5 prosent fredag og endte på 1245,18 poeng.

Denne uken har oljeprisen vært preget av frykt for resesjon og lavere etterspørsel, og har derfor korrigert ned til lavere nivåer. Etter å ha hentet inn noe av tapet torsdag, vaklet oljeprisen igjen etter formiddagens arbeidstall fra USA. Ved stengetid kostet et fat Nordsjøolje 95,48 dollar fatet, og WTI kostet 89,81 dollar fatet.

På Oslo Børs steg Equinor 0,4 prosent til 354,70 kroner, Aker BP steg 2,2 prosent til 315,20 kroner og Vår Energi steg 0,3 prosent til 36,79 kroner per aksje.

Bevegelser

Trøims riggselskap Borr Drilling mottok i går en bindende intensjonsavtale for jack up-riggen «Prospector 5», fra en ikke-navngitt operatør i Vest-Afrika, til en verdi av 670 millioner kroner. SpareBank 1 Markets-analytiker mener man bør være investert i sektoren og gir Borr en kjøpsanbefaling. Kort tid etter børsåpning var aksjen opp over 7 prosent, før den falt over 5 prosent ved lunsjtider, aksjen endte derimot opp 5 prosent til 40,38 kroner pr. aksje.

En annen Trøimfavoritt er tørrbulksatsing Himalaya Shipping, som er hans nyeste utbyttemaskin. Analytiker Jørgen Lian i DNB Markets var nylig ute med en kjøpsanbefaling på selskapet, med et kursmål på 94 kroner per aksje. Gode markedsutsikter kombinert med høy operasjonell gearing gjør at selskapet vil tjene svært godt i et stramt marked. Aksjen steg 4,7 prosent til 53,60 kroner på Oslo Børs.

REC Silicon var blant de mest omsatte aksjene fredag, og endte opp 4,1 prosent til 19,97 kroner. En betydelig miljøpakke fra USA, og en mulig oppstart av Moses Lake fabrikken har gitt aksjen momentum.

Det Aker-dominerte selskapet Solstad Offshore fortsatte gårsdagens nedgang og endte ned 6,7 prosent til 30,70 kroner fredag. Dette skjer etter at DNB i går meldte om nedsalg i aksjen etter børslutt torsdag. DNB solgte 439.000 aksjer i Solstad Offshore, og har etter transaksjonen DNB drøye 7,3 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 9,52 prosent av selskapet. Det ble i tillegg i går klart at Solstads PSV «Nordman Swan» ble tildelt en toårskontrakt for arbeid i Australia for et større energiselskap. Aksjen falt også 8,6 prosent på Oslo Børs i går.

Helseselskapet Tagovax som jobber med utvikling av kreftmedisiner fortsatte oppturen på Oslo Børs fredag. Etter å ha vært opp over 10 prosent i formiddag, endte aksjen opp 7,3 prosent til 1,53 kroner pr. aksje.

Nordic Nanovector har falt fra drøye 30 kroner i fjor høst til under 3 kroner nå. Aksjen endte ned 6,7 prosent fredag og endte uken på 2,23 kroner pr. aksje.

Blant andre betydelige bevegelser finner man Hynion som var fredagens soleklare vinner på børs, og opp over 15 prosent. Tørrbulkaksjene stiger til tross for at Baltic Dry indeksen er på sitt laveste nivå på seks måneder. 2020 Bulkers endte opp 3,7 prosent og Golden Ocean Group steg 3,2 prosent.

Nordic Semiconductor falt 3,5 prosent på høy omsetning, og dagens taper ble Lumi Gruppen som falt rett i underkant av 10 prosent fredag.