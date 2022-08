Rød børsdag på Wall Street

(Saken oppdateres)

Amerikanske indekser fortsatte den svake utviklingen på ukens siste handelsdag.

Den industritunge Dow Jones -indeksen ble dagens lyspunkt med en svak oppgang på 0,23 prosent, og står nå i 32.801,51 poeng.

Den brede S&P 500 -indeksen endte ned 0,17 prosent til 4.145,07 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq ble dagens taper med en nedgang på 0,2 prosent, og indeksen står dermed i 12.657,56 poeng.

Laveste ledighet på 50 år

Tidligere i dag knuste månedens viktigste tall forventningene. Det ble skapt 528.000 arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren i USA i juli, mot ventede 250.000.

Ledigheten falt til 3,5 prosent, som er det laveste nivået på 50 år. Gjennomsnittlig timelønnen i privat sektor økte også.

«Dette er ikke det Fed ønsker å se. Timelønnen går opp og raten for deltakelse i arbeidsmarkedet går ned, og dermed går tilbudet av arbeidskraft ned», skriver Alfonso Peccatiello, forfatteren av bloggen The Macro Compass på Twitter.

Jobbtallene signaliserte til investorene at den amerikanske sentralbanken Fed sannsynligvis vil holde seg i renteøkningsmodus.

Olje

Ved stengetid på Wall Street stiger brent-oljen pent med 0,77 prosent til en pris på 94,28 dollar per fat. Samtidig synker WTI-oljen med 0,14 prosent, og et fat koster nå 88,42 dollar.

Mangeårig oljeanalytiker i SEB, Bjarne Schieldrop, mener det er all grunn til bekymring for en fæl vinter. Europa får mye mindre gass fra Russland og befinner seg i en energikrise. Det byr på kjempeproblemer.

– Nå må vi først og fremst komme oss forbi vinteren. Det kommer til å bli en hel høst med neglebiting. Det blir bare å sette seg ned på knær før jul og håpe det blir en varm vinter. Man bør være føre-var og kjøpe ullundertøy, sier han.

Bevegelser

Tesla er en av dagens tapere med en nedgang på 6,63 prosent til en kurs på 864,5 dollar. Onsdag ble det kjent at Tesla Model S Plaid og Model X Plaid er på vei til Norge med levering i år. Begge har 1.020 hestekrefter og skal nå 100 km/t på under tre sekunder.

Et annet elbilselskap, Lucid Motors , falt med 2,75 prosent til en kurs på 18,05 dollar. Selskapet, som tidligere i år annonserte at de har planer om å etablere seg på det norske markedet, la i går onsdag ut sin andrekvartalsrapport. Her kom det blant annet frem at selskapet har over 37.000 reservasjoner for modellen Lucid Air, deres eneste bilmodell, i tillegg til en kjøpsforpliktelse på 100.000 biler fra deres største aksjonær.

På den andre siden steg Fredriksen-rederiet Golden Ocean Group pent med 2,43 prosent til en kurs på 10,52 dollar per aksje. Dette kom til tross for at Baltic Dry-indeksen falt til sitt laveste nivå på 6 måneder fredag.

Av de store tech-selskapene sank Meta, Alphabet og Apple med henholdsvis 2,03, 0,61 og 0,14 prosent.

Kryptovaluta

På kryptomarkedet stiger bitcoin, som er verdens største kryptovaluta, med 1,4 prosent til en pris på 22.937 dollar per coin.

Samtidig stiger Ethereum med 4,33 prosent, mens Ripple synker med 0,1 prosent.