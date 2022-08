Etter grønn åpning på Oslo Børs snudde hovedindeksen, og rundt kl.12:00 er den ned 0,69 prosent til 1.236,78 poeng.

Olje

Siden slutten av juli har spotprisen på Brent-olje falt 12 prosent til nivået før Russlands invasjon av Ukraina.

I dag kan trenden imidlertid virke å ha snudd. Spotprisen på brent-olje stiger med 0,4 prosent til en pris på 93,95 dollar fatet, samtidig som spotprisen på WTI-olje faller 0,48 prosent og omsettes for 88,12 dollar per fat.

Equinor faller mer enn 1,3 prosent til en kurs på 349,8 kroner per aksje, på dagens største volum. Samtidig stiger Aker BP med rundt 1,2 prosent, og kursen står dermed i 318,9 kroner. Vår Energi er opp 1,8 prosent til en kurs på 37,45 kroner. Forrige uke ble det kjent at aksjen var en av de mest kjøpte aksjene på handelsplattformen Nordnet i juli.

Bevegelser

REC Silicon er dagens nest mest omsatte aksje og foreløpig faller aksjen rundt 0,7 prosent til 19,8 kroner per aksje. Aksjen ble forrige uke diskutert i Aksjepraten på Finansavisen.

Seaway 7 er opp rundt 5,6 prosent etter nyheten om at selskapet har blitt tildelt en «betydelig» kontrakt av Moray Offshore Windfarm for å starte arbeidet med utvikling og utbygging for Morat West havindpark.

Lumi gruppen falt rundt 60 prosent forrige uke etter at de meldte om en 30 prosents omsetningsnedgang for Sonans, og at ytterligere kostnadsbesparende tiltak vil iverksettes. På fredag nedjusterte ABG Sundal Collier kursmålet på aksjen fra 55 til 19 kroner pr aksje, men holdt på kjøpsanbefalingen. I dag er aksjen opp 3,7 prosent.

Seismikkselskapet Magseis faller 3,7 prosent etter å ha steget i åpningen. Mandag ble det kjent at selskapet ser en segmentomsetning på 103 millioner dollar i andre kvartal 2022 og en segment-ebitda på 6,2 millioner.

Magnora stiger 1,3 prosent til en kurs på 23 kroner per aksje. Mandag morgen ble det skrevet i en børsmelding at selskapet går inn i det britiske markedet for solenergi- og batterilagringstjenester ved å investere i utviklingen av et 60 MW solcelle-prosjekt og et 40 MWh batterienergilagringssystem (BESS)-prosjekt, som første skritt.

Øverst på taperlisten ligger Nordic Technology Group som er ned over 15 prosent. På listen finner en også Norwegian Energy Company , som faller nær 7 prosent. ABG Sundal Collier nedjusterer kursmålet på -aksjen til 300 kroner fra tidligere 370 kroner etter at selskapet varslet om en forsinkelse for ombyggingsprosjektet Tyra.

Archer, der John Fredriksen er en av hovedeierne, stiger mer enn 3,6 prosent til en kurs på 3,6 kroner per aksje. Dette kommer etter at selskapet har inngått en avtale om å kjøpe 50 prosent av aksjene i Iceland Drilling Company for 8,25 millioner dollar.