Rød børsdag på Wall Street

Amerikanske indekser starter svakt i ukens første handelsdag.

Den industritunge Dow Jones -indeksen ble dagens lyspunkt med en svak oppgang på 0,09 prosent, og står nå i 32.832,54 poeng.

-indeksen ble dagens lyspunkt med en svak oppgang på 0,09 prosent, og står nå i 32.832,54 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen endte ned 0,12 prosent til 4.140,06 poeng.

-indeksen endte ned 0,12 prosent til 4.140,06 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq tapte seg også og endte ned 0,10 prosent, og indeksen står dermed i 12.644,46 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,76 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,2 prosent til 21,41.

Smell for Nvidia og ny milliardpakke

Nvidias aksjonærer gikk på en smell i dag. Halvlederprodusenten varslet at inntektene i andre kvartal ble på 6,7 milliarder dollar, 400 millioner dollar mindre enn «guidingen» fra tidligere i år. Hovedårsaken er et svakt marked for videospillutstyr, og aksjekursen falt rundt 6,3 prosent mandag.

BioNTech leverte også dårlig i dag, med et kursfall på 7,5 prosent. Den tyske vaksineprodusenten bommet på analytikernes topp- og bunnlinjeestimat. Redusert vaksinering medførte at inntektene krympet med hele 40 prosent fra fjorårets andre kvartal. Selskapet regner fortsatt med å selge coronavaksiner for 13-17 milliarder euro i år, delvis fordi en ny omicronvaksine er under utvikling og ventes å være klar for allment bruk i oktober. Tyskerne satser også på å injisere flere småbarn og afrikanere.

Den amerikanske legemiddelgiganten Pfizer har i dag avtalt å kjøpe Global Blood Therapeutics (GBT) for 5,4 milliarder dollar, omtrent 52,6 milliarder norske kroner, fremgår det av en pressemelding fra selskapet.

Selskapet skal betale 68,50 dollar per aksje for GBT. GBT-aksjen steg 33 prosent fredag etter nyheten om at avtalen nærmet seg mål. Aksjen steg 4,3 prosent Wall Street, etter at avtalen gikk i boks.

Etter flere tiår med handlingslammelse er klimatiltak vedtatt i Senatet i USA. Fortsatt gjenstår behandlingen i Representantenes hus, som også må gi grønt lys til Demokratenes klima-, helse- og skattepakke. Men det antas at prosessen her vil gå lettere enn i Senatet.