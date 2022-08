Oslo Børs åpner svakt ned

Like før lunsjtider snur Oslo Børs, og hovedindeksen er nå opp 0,18 prosent til 1.246,0 poeng.

Prisen på brent-olje har snudd ned, og synker i skrivende stund med 0,5 prosent til en pris på 95,84 dollar per fat. Samtidig synker WTI-oljen med 0,52 prosent, og et fat koster dermed 90,11 dollar.

Equinor er etter tre minutters handel mest omsatt, og synker med 0,1 prosent til en kurs på 352,2 kroner per aksje. Aker BP synker på sin side med 0,5 prosent til en kurs på 317,7 kroner.

Bloomberg skriver at sørlige land i Europa i stille har begynt å returnere til russisk olje, da EUs forbud mot kjøp av russisk olje ikke trer i kraft før om fire måneder. Leveranser av russisk olje til havner i Italia og Tyrkia er nå på det høyeste nivået på syv uker. Leveranser til middelhavsregionen er også på sitt høyeste nivå siden midten av juni.

Hele oljekommentaren kan du lese her.

Bevegelser

Borr Drilling er en av dagens tapere med en nedgang på 6,8 prosent til en kurs på 36,97 kroner per aksje. Tirsdag la Borr Drilling frem andrekvartalstallene som viste inntekter på 105,3 millioner dollar, en økning på 23,3 millioner dollar sammenlignet med første kvartal i år.

REC Silicon faller med 4,6 prosent til en kurs på 19,84 kroner per aksje. Styremedlem Heike Heiligtag har informert styret i REC Silicon ASA om at hun trer ut av selskapets styre med virkningsdato 10. august 2022.

Dagens vinner så langt er Norwegian Block Exchange som stiger med 11,66 prosent. På motsatt side faller Otello Corporation med 72 prosent. Styret i Otello vedtok forrige uke en utbytteutbetaling på 21 kroner pr aksje.

BW Energy stiger med 0,5 prosent til en kurs på 25,46 kroner. Tirsdag signerte selskapet en reservebasert lånefasilitet på opptil 300 millioner dollar.

ESG-selskapet Magnora faller med 3,25 prosent til en kurs på 22,3 kroner per aksje. Av selskapets andrekvartalsrapport tirsdag morgen fremgår det at selskapet fikk en justert ebidta på -1,1 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot -2,9 millioner kroner i samme periode året før.

Kongsberg Automotive slapp også tall tirsdag morgen. Her kom det frem at selskapets omsetning endte på 225,6 millioner euro for perioden, opp fra 215,4 millioner euro i andre kvartal i fjor. Aksje stiger med 2,14 prosent til en kurs på 2,87 kroner.

Awilco Drilling stiger pent med 4,24 prosent til en kurs på 3,44 kroner per aksje. I selskapets andrekvartalsrapport tirsdag ble det kjent at selksapet fikk et resultat før skatt på -5,1 millioner dollar i andre kvartal 2022, mot 1,6 millioner dollar i samme kvartal året før.

Oljeselskapet DNO stiger kraftig med 8,8 prosent til en kurs på 14,64 kroner. Med dagens oppgang er aksjen opp over 60 prosent så langt i år.