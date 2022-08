Saken oppdateres...

Oslo Børs steg tirsdag, og hovedindeksen endte opp 0,91 prosent til 1.255,09 poeng.

Prisen på et fat Nordsjøolje omsatte ved stengetid for 98,06 dollar, og endte opp 1,7 prosent. WTI-oljen steg også med 1,6 prosent, og et fat kostet ved stengetid 91,95 dollar fatet. Goldman Sachs nedjusterte i går oljeprisforventningene, men ser fortsatt betydelig oppside i oljeprisen.

Equinor var den klart mest omsatte aksjen på Oslo Børs, og steg 3,1 prosent til 363,40 kroner pr. aksje. Aker BP steg 3,5 prosent til 330,00 kroner. Vår Energi steg 1,9 prosent til 38,53 kroner.

Det var derimot en annen oljeaksje som stakk av med oppmerksomheten tirsdag.

Paretoanalytiker Tom Erik Kristiansen var tirsdag ute med en ny analyse av DNO i forkant av kvartalstallene. Meglerhuset tror selskapet vil generere halve markedsverdien sin i fri kontantstrøm i år med en oljepris på 100 dollar.

– Vi mener markedet undervurderer størrelsen og kontantstrømmen til DNO, ifølge Kristiansen og hevet kursmålet fra 18 til 22 kroner.

DNO-aksjen steg 16,5 prosent til 15,6 kroner. DNO dro også med seg Rak Petroleum som er største eier med 44,9 prosent av selskapet. Rak Petroleum steg 9,4 prosent til 12,75 kroner, tirsdag.

REC Silicon falt over 3 prosent til en kurs på 20,19 kroner per aksje på høy omsetning. Styremedlem Heike Heiligtag har informert styret i REC Silicon ASA om at hun trer ut av selskapets styre med virkningsdato 10. august 2022.

I går skrev Finansavisens aksjekommentator Karl-Johan Molnes at REC Silicon «Bør tas av børs», og at selskapet passer bedre for investorer som liker spenning enn de som liker avkastning.

Bergen Carbon Solutions falt over 15 prosent tirsdag, etter det som kan se ut som et storsalg fra Spetalen styrte Saga Pure. Selskapet har ikke flaggeplikt, og kan derfor selge aksjer uten å melde det til markedet.

Kongsberg Automotive slapp tall tirsdag morgen . Selskapets omsetning endte på 225,6 millioner euro for perioden, opp fra 215,4 millioner euro i andre kvartal i fjor. Aksjen falt 6 prosent til en kurs på 2,64 kroner. Før stengetid kunne selskapet melde om at konsernsjefen i selskapet har kjøpt aksjer for over 600.000 kroner.



Otello falt mest på Oslo Børs tirsdag, som følge av at selskapet skal betale et utbytte på 21 kroner pr. aksje. Aksjen stengte i går på 28,5 kroner, og burde dermed teoretisk sett falt til 7,5 kroner pr aksje i dagens handel. Kursen var intradag nede på 7,29 kroner pr. aksje, men steg kraftig og stengte på 8,82 kroner tirsdag. Dermed var det allikevel en god dag for selskapets aksjonærer.

Tirsdag la Borr Drilling frem andrekvartalstallene og kunne vise til inntekter på 105,3 millioner dollar, en økning på 23,3 millioner dollar sammenlignet med første kvartal i år. Selskapet spår samtidig kraftig resultatvekst for 2023. Tirsdag falt selskapet over 8 prosent til 36,26 kroner.

Mandag var ABG Sundal Collier ute med et nytt kursmål på Borr på 40 kroner per aksje.