Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.242,91 poeng, ned 1,0 prosent.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 95,48 dollar, ned 0,9 prosent. Mandag la EU frem et «endelig utkast» til ny atomavtale med Iran, der det indirekte blir avgjort om 1 million fat olje pr. dag skal komme på markedet. Equinor faller 1,7 prosent til 357,30 kroner mens Aker BP faller 2,4 prosent til 322 kroner.

Konsumprisindeksen i Norge steg i juli 6,8 prosent på årsbasis , en oppgang på 1,3 prosent fra juni. Vi må tilbake til juli 1988 for å finne tilsvarende tolvmånedersvekst i KPI. Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets tror Norges Bank kommer til å heve styringsrenten med 50 basispunkter i august.

SpareBank 1 Markets-analytiker Øyvind Mossige gikk til hold på AutoStore -aksjen allerede i november i fjor, og har siden dette kuttet selskapets kursmål gjentatte ganger. I en analyse onsdag rykker han ut med en ren salgsanbefaling på aksjen, og kutter kursmålet til 14 kroner. Aksjen faller 4,6 prosent til 16,35 kroner.

Nordea Markets nedgraderer en rekke sjømataksjer. Blant disse er Lerøy Seafood som meglerhuset mener er et mindre tiltalende investeringscase enn tidligere, blant annet fordi de gikk glipp av det blomstrende laksemarkedet i andre kvartal som følge av faste kontrakter. Aksjen faller 4,8 prosent til 69,20 kroner. Nordea nedgraderer også Grieg Seafood, Austevoll og Mowi. Aksjene faller henholdsvis 5,2 prosent, 5,0 prosent og 1,5 prosent.

Onsdag morgen ble det kjent at Borr Drilling planlegger å hente 250 millioner dollar i en ny emisjon . Tor Olav Trøim vil kjøpe 5.555.555 aksjer i emisjonen for 35 kroner stykket, tilsvarende 194,4 millioner kroner. Etter denne transaksjonen vil Trøim ha 15,78 millioner aksjer i Borr Drilling. Aksjen faller 0,8 prosent til 35,97 kroner.

I et intervju med Finansavisen omtaler investor Ketil Skorstad Akastor som børsens billigste aksje. Aksjen stiger 8,7 prosent til 10,42 kroner.

Tirsdag presenterte Kongsberg Automotive sine kvartalstall, noe som resulterte i et kursfall på 6,0 prosent. Samtidig valgte konsernsjef Joerg Buchheim å kjøpe aksjer for 635.000 kroner. Onsdag faller aksjen 1,8 prosent til 2,59 kroner.