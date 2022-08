New York-børsen til værs etter onsdagens inflasjonstall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 2,3 prosent og står i 12.784,13 poeng, S&P 500 stiger 1,7 prosent til 4.193,86 poeng mens Dow Jones klatrer 1,4 prosent til 33.226,18 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,75 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,0 prosent til 20,68.

Konsumprisindeksen i USA økte med 8,5 prosent på årsbasis i juli. Ifølge Trading Economics var det ventet en økning på 8,7 prosent, etter en prisvekst på 9,1 prosent måneden før. Inflasjonen var dermed lavere enn ventet, og ned fra det høyeste nivået på 40 år i juni.

Kjerneinflasjonen var på 5,9 prosent, mens det var ventet en oppgang på 6,1 prosent.

«Mange håper og tror at prisene vil komme ned i tiden fremover, ikke minst Fed. En avtagende inflasjon vil øke sannsynligheten for at vi får en økonomisk myklanding, noe som vil være positivt for aksjemarkedene», skrev Roger Berntsen i onsdagens rapport fra Nordnet.