Cruisefest i USA

Konsumprisindeksen i USA var 8,5 prosent i juli på årsbasis. På forhånd var det ventet 8,7 prosent, etter en prisvekst på 9,1 prosent måneden før, ifølge Trading Economics. Inflasjonen var dermed lavere enn ventet, og ned fra det høyeste nivået på 40 år i juni.

Nøkkelindeksene på Wall Street reagerer positivt på nyheten.

Den industritunge Dow Jones steg med 1,63 prosent og står nå i 33.309,45 poeng.

steg med 1,63 prosent og står nå i 33.309,45 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen steg pent med 2,13 prosent til 4.210,12 poeng.

-indeksen steg pent med 2,13 prosent til 4.210,12 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq ble dagens vinner med en oppgang på 2,89 prosent, og indeksen står nå i 12.854,81 poeng.

Blant dagens vinnere lå cruiseaksjer i toppen. Carnival Corporation endte dagen opp 9,19 prosent til en kurs på 10,34 dollar per aksje. Videre endte både Royal Caribbean Cruises og Norwegian Cruise Line kraftig opp med henholdsvis 9,74 og 12,07 prosent oppgang.

VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, synker med 9,3 prosent til sitt laveste nivå siden april.

Olje

Ved stengetid på Wall Street stiger brent-oljen med 0,55 prosent til en pris på 96,98 dollar per fat. Samtidig stiger WTI-oljen med 1 prosent, og et fat koster nå 91,41 dollar.

Av de amerikanske oljeaksjene steg Exxon Mobil med 0,95 prosent til 91,45 dollar, mens Chevron steg med 0,26 prosent til en kurs på 155,82 dollar.

Onsdag ble det kjent at det amerikanske finansdepartementet vil trappe opp innsatsen for å implementere og få global støtte for et pristak på russisk olje, melder Politico mandag.

Ifølge informasjon gitt til Politico, sikter tjenestepersoner ved finansdepartementet mot å implementere pristaket fra 5. desember, samme dato som nye restriksjoner mot Russland trer i kraft.

Bevegelser

Fredriksen-rederiet Golden Ocean Group endte dagen opp 2,24 prosent til en kurs på 11,43 dollar per aksje. Onsdag steg Baltic Dry-indeksen, som viser inntjeningsnivået for frakt av tørrlast som kull, korn og jernmalm, 1,8 prosent til 1.592 poeng.