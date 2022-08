Bred oppgang i Asia

I Kina stiger Shanghai Composite 1,2 prosent. Hang Seng-indeksen i Hong Kong, der flere av Kinas største selskaper er notert, er opp 1,8 prosent.

Videre stiger Kopsi-indeksen i Sør-Korea med 1,3 prosent, mens Sensex-indeksen i India stiger med 0,9 prosent. I Australia stiger S&P/ASX 200-indeksen med 0,9 prosent. Straits Times i Singapore er så langt i dag opp 0,4 prosent.

Den japanske børsen er stengt torsdag, på grunn av helligdagsfri.

Påvirket av USA

Konsumprisene steg 8,5 i juli sammenlignet med samme periode for ett år siden, et litt bedre resultat enn økningen på 8,7 prosent som var ventet på forhånd. Dette reagerte markedet positivt på i både USA og Asia, der alle indeksene skjøt i været.

– Det er forståelig at markedene var glade for å se bedre inflasjonstall enn ventet. Men mens endringen betyr noe, bryr sentralbankene seg mer om inflasjonsnivået, og det er en lang og usikker vei ned det fjellet, skrev Brian Martin og Daniel Hynes fra ANZ Research i et torsdagsnotat.

– Vi tviler sterkt på at ett månedlig datapunkt vil være tilstrekkelig til å få Fed til å droppe sin haukevakt, heter det i notatet.

Rapport fra den kinesiske sentralbanken

People’s Bank of China (PBoC), uttalte i sin pengepolitiske rapport onsdag, at inflasjonsrisikoen som ligger foran oss ennå er høy. Offisielle data onsdag viste at Kinas konsumprisindeks nådde en toårshøyde i juli.

– Pengepolitisk rapport fra PBoC foreslo tre drivere for økt inflasjonsdreiing fremover: forbruksoppgangen etter Omicron-bølgen, ringvirkningen fra globale energiprissvingninger og den syklusendringene i husdyrmarkedene, ifølge en Citi-rapport

– Vi ser tydeligvis en økende bekymring for inflasjonsrisiko fra PBoC, noe som kan gjenspeiles økte lettelser fremover, skrev Citi-analytikerne.