Dette vil påvirke Oslo Børs

Analytiker i Nordnet, Roger Berntsen, forventer oppgang på Oslo Børs etter gårsdagens rally på Wall Street. Berntsen ser for seg at Børsen åpner opp 0,9 prosent eller innenfor intervallet [0,7 - 1,1] prosent.

USA

Konsumprisindeksen i USA var 8,5 prosent i juli på årsbasis. På forhånd var det ventet 8,7 prosent, etter en prisvekst på 9,1 prosent måneden før, ifølge Trading Economics. Inflasjonen var dermed lavere enn ventet, og ned fra det høyeste nivået på 40 år i juni.

Nøkkelindeksene på Wall Street reagerer positivt på nyheten.

Den industritunge Dow Jones steg med 1,63 prosent og står nå i 33.309,45 poeng.

steg med 1,63 prosent og står nå i 33.309,45 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen steg pent med 2,13 prosent til 4.210,12 poeng.

-indeksen steg pent med 2,13 prosent til 4.210,12 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq ble dagens vinner med en oppgang på 2,89 prosent, og indeksen står nå i 12.854,81 poeng.

Tiåringen i USA falt 10 basispunkter på tallslippet, mens toåringen falt 20 basispunkter. Også i Europa falt rentene betraktelig, og tysk tiåring handles onsdag ettermiddag til 0,85 prosent.

Dollaren svekket seg mot sentrale valutakryss, og EURUSD-krysset står i øyeblikket i 1,03.

VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, sank med 9,3 prosent til sitt laveste nivå siden april som en reaksjon på tallene.

Blant gårsdagens vinnere ledet cruiseaksjene an. Carnival Corporation endte opp 9,19 prosent til en kurs på 10,34 dollar per aksje. Videre endte både Royal Caribbean Cruises og Norwegian Cruise Line kraftig opp med henholdsvis 9,74 og 12,07 prosent oppgang.

Disney leverte kvartalstall onsdag. Omsetningen landet på 21,5 milliarder dollar, mens det var forventet 20,96 milliarder dollar ifølge CNBC. Kvartalstallene ble offentliggjort etter børsens stengetid. Aksjen endte pent opp 3,98 prosent til en kurs på 112,43 dollar. I etterhandelen er aksjen i skrivende stund opp 7 prosent.

Asia

Det asiatiske markedet reagerte også svært positivt på KPI-tallene fra USA i går, der det er bred økning i de fleste indekser.

I Kina stiger Shanghai Composite 1,2 prosent. Hang Seng-indeksen i Hong Kong, der flere av Kinas største selskaper er notert, er opp 1,8 prosent.

Videre stiger Kopsi-indeksen i Sør-Korea med 1,3 prosent, mens Sensex-indeksen i India stiger med 0,9 prosent. I Australia stiger S&P/ASX 200-indeksen med 0,9 prosent. Straits Times i Singapore er så langt i dag opp 0,4 prosent.

Den japanske børsen er stengt torsdag, på grunn av helligdagsfri.

– Det er forståelig at markedene var glade for å se bedre inflasjonstall enn ventet. Men mens endringen betyr noe, bryr sentralbankene seg mer om inflasjonsnivået, og det er en lang og usikker vei ned det fjellet, skrev Brian Martin og Daniel Hynes fra ANZ Research i et torsdagsnotat.

Oljeprisen

Torsdag morgen faller prisen på frontkontrakten for et fat Brent-olje med levering i september med 0,3 prosent til en pris på 97,11 dollar pr. fat. Samtidig faller prisen på et fat WTI-olje med levering i september med 0,3 prosent til 91,7 dollar.

Onsdag ble det kjent at det amerikanske finansdepartementet vil trappe opp innsatsen for å implementere og få global støtte for et pristak på russisk olje, melder Politico mandag.

Ifølge informasjon gitt til Politico, sikter tjenestepersoner ved finansdepartementet mot å implementere pristaket fra 5. desember, samme dato som nye restriksjoner mot Russland trer i kraft.

Finanskalender

Resultat pr. 2. kv.:

BEWi: Kl. 07.00

DNO: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00

Hexagon Composites: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.30, webcast

Komplett Bank: Kl. 07.00, Teams kl. 08.30

Mintra Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Nel: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Sparebanken Møre: Kl. 07.00, Grand Hotel kl. 17.00, webcast

Höegh Autoliners: Kl. 07.30, webcast kl. 08.30