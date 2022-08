Oslo Børs til værs - knalltall fra flere selskaper

Saken oppdateres.

Torsdag formiddag står hovedindeksen på Oslo Børs til 1.266,5 poeng, opp 1,4 prosent.

Konsumprisindeksen i USA var 8,5 prosent i juli på årsbasis. På forhånd var det ventet 8,7 prosent, etter en prisvekst på 9,1 prosent måneden før, ifølge Trading Economics. Inflasjonen var dermed lavere enn ventet, og ned fra det høyeste nivået på 40 år i juni.

Olje

Torsdag morgen stiger prisen på frontkontrakten for et fat Brent-olje med levering i september med 0,3 prosent til en pris på 97,6 dollar pr. fat. Samtidigstiger prisen på et fat WTI-olje med levering i september med 0,2 prosent til 92,1 dollar.

Onsdag ble det kjent at det amerikanske finansdepartementet vil trappe opp innsatsen for å implementere og få global støtte for et pristak på russisk olje, melder Politico mandag.

Equinor -aksjen stiger 2,4 prosent til 361,75 kroner pr. aksje

-aksjen stiger 2,4 prosent til 361,75 kroner pr. aksje Aker BP er opp 4,3 prosent til 334,6 kroner

er opp 4,3 prosent til 334,6 kroner Vår Energi stiger 4,4 prosent til 40,1 kroner.

Resultatflom på Børsen

- Quizselskapet Kahoot la torsdag morgen frem tallene for årets andre kvartal. De fakturerbare inntektene for kvartalet endte på 37,2 millioner dollar, mot 18,4 millioner dollar samme kvartal i fjor. Det tilsvarer en økning på 81 prosent. Aksjen stiger markant torsdag formiddag med 20,6 prosent til 26,6 kroner.

- Ordrene rant inn for Nel i det første kvartalet med tidligere Q-Free-sjef Håkon Volldal bak spakene. Ordreinntaket i andre kvartal var på 236 millioner kroner, opp 61 prosent fra samme kvartal i fjor. Selskapet leverte imidlertid et resultat før skatt på minus 276,5 millioner kroner. Aksjen faller 3,2 prosent fra start til 15,7 kroner.