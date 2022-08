Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,7 prosent og står i 12.941,03 poeng, S&P 500 stiger 0,6 prosent til 4.236,19 poeng mens Dow Jones klatrer 0,8 prosent til 33.561,25 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,77 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,4 prosent til 19,82.

262.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 6. august, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. Ifølge Trading Economics var det ventet et tall på 263.000. Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.428.000 pr. 30. juli.

Produsentprisene i USA sank med 0,5 prosent i juli fra måneden før. Det var på forhånd ventet en produsentprisvekst på 0,2 prosent, ifølge Trading Economics. Kjerneprodusentprisene, som ekskluderer mat og energi, økte med 0,2 prosent på månedsbasis. Her var konsensus 0,4 prosent, som også var veksten i juni.

Onsdag viste amerikanske inflasjonstall en langsommere prisvekst enn ventet på forhånd. Det resulterte i at Nasdaq gikk opp 2,9 prosent mens S&P 500 og Nasdaq la på seg henholdsvis 2,1 prosent og 1,6 prosent.

«Markedet er lettet over amerikanske inflasjonstall i går», skriver Handelsbanken i en oppdatering.