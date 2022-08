Saken oppdateres...

Til tross for bedre enn ventet inflasjonstall var stemmingen blandet på Wall Street torsdag. Ved stengetid så de toneangivende indeksene på Wall Street slik ut:

Nasdaq falt 0,6 prosent til 12.779 poeng.

S&P 500 falt 0,1 prosent til 4.207 poeng.

Dow Jones steg 0,1 prosent til 33.337 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten steg 11,2 basispunkter til 2,89 prosent, mens VIX-indeksen steg 2,1 prosent til 20,15.

Onsdag viste konsumprisindeksen at inflasjonen i USA avtar. Torsdag kom nok et tegn på at inflasjonen kan ha blåst litt fra seg. Amerikanske produsentpriser sank med 0,5 prosent.

Dette er ikke store fallet, men samtidig første gang siden helt i starten av corona-pandemien at produsentprisene avtar. Også produsentprisveksten er fortsatt skyhøy, og er fortsatt på ekstreme 9,8 prosent.

– Markedet undervurderer risikoen, inflasjon er fortsatt et problem og man må se veksten komme ned, sa sjefstrateg Seema Shah i Principal Global Investors til Bloomberg.

– Det er vanskelig å vite om vi er i et bull eller et bear marked, sa Salamon til CNBC.

Bevegelser

Strømmetjenesten Disney+ fikk 14,4 millioner nye abonnenter i andre kvartal. Dette var langt over analytikernes forventninger på 10 millioner, og det totale antallet er nå 221 millioner, fremgår det av selskapets kvartalsrapport.

Det er første gang siden lanseringen i 2019 at Disney har flere betalte brukere enn konkurrenten Netflix som etter en nedgang i år har 220,67 millioner brukere.

Disney aksjen steg over 4,5 prosent torsdag på resultater over forventningene.

Oljegiganten Exxon Mobil steg 2,9 prosent sammen med oljeprisen, og er med det opp over 45 prosent så langt i år. Også en av Buffetts oljefavoritter Chevron steg 2,5 prosent.

Apple endte dagen med negativt fortegn og falt 0,4 prosent. Selskapet står nå for en større andel av S&P 500 indeksen enn noen andre selskaper siden 1980. Selskaper som IBM, Microsift og Exxon Mobil har aldri prestert samme vekting som Apple har i dag. Vektingen skal være på 7,3 prosent ifølge CNBC.

Gull, sølv, olje og krypto

Gullprisen falt 0,6 prosent torsdag og endte på 1.802,40 pr unse.

Sølvprisen falt 2,4 prosent til 20,235 pr unse.

Prisen på Nordsjøolje steg godt og endte opp 2,1 prosent til 99,50 dollar per fat.

Bitcoinprisen steg torsdag 2,0 prosent til 24.093 dollar.

Ethereumprisen steg også og endte opp 3,7 prosent til 1.887 dollar.