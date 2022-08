Svindal-aksje rett ned på rød børs

Den store taperen på ukens siste handelsdag ble teknologiselskapet Pexip , som endte dagen ned 18,06 prosent til en kurs på 11,8 kroner per aksje. Kursraset kom etter at selskapet slapp tall for andrekvartal, der resultatet før skatt endte på minus 114,5 millioner kroner, en markant nedgang fra fjoråret, da selskapet fikk et resultat på 56,6 millioner kroner.

I tillegg meldte selskapet om et kraftig bemanningskutt: Nesten 100 ansatte har måttet forlate videokonferanseselskapet i andre kvartal alene for å kutte kostnadene.

Pexip er et av selskapene der tidligere alpinist Aksel Lund Svindal har investert tungt.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 0,38 prosent til 1.261,75 poeng.

Olje

På oljemarkedet synker spotprisen på brent-olje med 1,8 prosent til en pris på 97,57 dollar per fat ved børsslutt i Oslo. Samtidig synker WTI-oljen med 2,2 prosent, og et fat koster nå 92 dollar.

Equinor endte fredag ned 1,2 prosent til en kurs på 357,7 kroner per aksje. Aker BP falt 0,1 prosent til 330,9 kroner.

Sistnevnte har gjort et olje- og gassfunn nordøst for Skarv-feltet i Norskehavet, melder Oljedirektoratet fredag. Funnet er gjort i undersøkelsesbrønn 6507/3-15 Newt i utvinningstillatelse 941, der Aker BP er operatør med en 80 prosents eierandel, mens PGNiG Upstream Norway sitter på resterende 20 prosent.

Bevegelser

Flere selskaper slapp kvartalstall fredag.

Olav Thon Eiendomsselskap fikk et forvaltningsresultat på 741 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 647 millioner kroner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag. Aksjen endte opp 1,1 prosent til en kurs på 183,5 kroner per aksje.

Akva Group fikk et driftsresultat på minus 41,4 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 32,4 millioner kroner samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag. Driftsresultatet er på linje med resultatvarsel fra selskapet tidligere i august. Aksjen reagerte positivt, og endte opp 1,15 prosent til 70,6 kroner per aksje.

Interoil Exploration and Production fikk i andre kvartal et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 1,6 millioner dollar, mot 2,4 millioner kvartalet før og 1,4 millioner i andre kvartal 2021. Aksjen steg pent med 0,72 prosent til 1,39 kroner per aksje.

Okeanis Eco Tankers kunne rapportere om en sterk resultatvekst, der resultatet etter skatt ble 7,9 millioner dollar, opp fra minus 8 millioner i fjor. Kvartalsresultatet tilsvarer et resultat pr. aksje på 0,25 dollar, og 2,38 kroner. Aksjen endte opp 7,85 prosent til 140,2 kroner.

Dagens vinner ble Ocean Geoloop med en oppgang på 19,44 prosent, og kursen står dermed i 34,62 kroner. Fredag morgen ble det kjent at den amerikanske oljegiganten Chevron spytter inn 100 millioner kroner i karbonfangstselskapet, og blir med det tredje største aksjonær.