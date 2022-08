Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,7 prosent og står i 12.869,60 poeng mens Dow Jones klatrer 0,3 prosent til 33.443,88 poeng. S&P 500 stiger 0,5 prosent til 4.227,97 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,85 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,6 prosent til 19,88.

«Hvorvidt bunnen i markedet er bak oss gjenstår fremdeles å se, dog skulle inflasjonspresset falle videre i månedene som kommer vil sannsynligheten for videre børsoppgang øke», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Importprisindeksen i USA falt med 1,4 prosent på månedsbasis i juli, mens det var ventet en nedgang på 1,0 prosent.

«Fed har gjort det tydelig at deres hovedprioritering er å få ned inflasjonen. Men selv om inflasjonen fortsatt er veldig høy, og ligger an til å fortsette å være det en stund fremover, er det få som venter at Fed skal fortsette å heve rentene når resesjonen er et faktum. At resesjonen kommer, er de fleste også ganske enige om», skriver DNB Markets i en rapport.