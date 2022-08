God stemning på Wall Street

Saken oppdateres...

Wall Street steg kraftig fredag, der blant annet Dow Jones la på seg 424 poeng og S&P 500 kunne innkassere sin fjerde positive uke på rad. Ved stengetid så de toneangivende indeksene på Wall Street slik ut:

Nasdaq steg 2,1 prosent til 13.047,2 poeng.

S&P 500 steg 1,7 prosent til 4.279,96poeng.

Dow Jones steg 1,3 prosent til 33.761,11 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten steg 5 basispunkter til 2,84 prosent, mens VIX-indeksen falt 3,3 prosent til 19,53.

God uke

S&P 500 er opp 2,9 denne uken og er på vei mot sin lengste ukentlige seiersrekke siden november 2021. Den industritunge indeksen Dow er opp 2,7 prosent for uken, mens teknologiindeksen Nasdaq Composite er 2,6 prosent opp for uken.

For Nasdaq er det også den fjerde positive uken på rad.

Gjennomsnittene har blitt forsterket av positive nyheter på inflasjonsfronten. Konsumprisindeksen var flat fra juni til juli, mye takket være fallende gasspriser, som reduserte den samlede inflasjonen. Produktprisøkningen viste en overraskende nedgang. Fredag ​​falt også importprisene mer enn ventet.

Denne uken har forlenget en markedsoppgang fra svært lave nivåer i midten av juni . Ved middagstid fredag ​​var S&P 500 opp 15,5 prosent siden de laveste nivåene, mens Dow hadde steget 12,2 prosent og Nasdaq Composite var opp 21,4 prosent

Positive investorer

De positive nyhetene har styrket investortilliten, noe som får noen til å tro at de siste gevinstene er mer enn et typisk rally i bjørnemarkedet.

– Vi argumenterer ikke for at markedet vil ta nye høyder i år, men vi ville ikke bli overrasket over å se et løp mot toppene ettersom inflasjonen avtar og Fed bremser tempoet i renteøkningene, sa Michael Darda, sjeføkonom og markedsstrateg i MKM Partners, i et notat.

Bevegelser

De gode tallene på Wall Street ble påvirket mye av de største tech-aksjene som alle endte opp fredag.

Av de største amerikanske tech-aksjene steg Apple bra fredag og var opp 2,14 prosent. Erkerivalen Microsoft leverte også bra på Wall Street og steg 1,7 prosent ved børsslutt.

Videre leverte også store selskaper som Alphabet (Google) og Amazon varene og endte opp henholdsvis 2,4 og 2,1 prosent. Mark Zuckerburgs Meta (Facebook) endte også opp da med 1,7 prosent.

Til slutt er det også verdt å merke seg Tesla som stiger svært godt og ender opp 4,7 prosent fredag.

Gull, sølv, olje og krypto

Gullprisen steg 0,6 prosent fredag og endte på 1.800,96 pr unse.

Sølvprisen steg 2,6 prosent til 20,812 pr unse.

Prisen på Nordsjøolje falt fredag og endte ned 1,5 prosent til 97,83 dollar per fat.

Bitcoinprisen steg fredag 1,2 prosent til 24.109,6 dollar.

Ethereumprisen steg også og endte opp 2,3 prosent til 1.924,7 dollar.