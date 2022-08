Børsoppgang i Tokyo

I Japan stiger Nikkei 1,19 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,56 prosent.

Shanghai Composite svekkes derimot 0,06 prosent, Hang Seng i Hongkong faller tilbake 0,28 prosent. Kospi i Sør-Korea styrkes derimot 0,16 prosent.

I India er Sensex opp 0,22 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,58 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,20 prosent.

Nøkkeltall

Fra Kina har det mandag morgen tikket inn en hel rekke nøkkeltall. Blant annet meldes det at landets sentralbank, The People's Bank of China, har senket renten på den ettårige mellomlange lånefasiliteten fra 2,85 til 2,75 prosent.

Kinesiske myndigheter melder også at arbeidsledigheten i landet var på 5,4 prosent i juli, ned fra 5,5 prosent måneden før.

Den kinesiske detaljhandelen steg i samme måned 2,7 prosent, mot en ventet oppgang på 5,0 prosent, mens industriproduksjonen i Kina var i juli steg 3,8 prosent. Her var det på forhånd ventet en oppgang på 4,6 prosent.

Japan har mandag morgen lagt frem ferske BNP-tall. Den endte opp 0,5 prosent på månedsbasis, mens den over året steg 2,2 prosent. Forventningene var her på forhånd oppgang på henholdsvis 0,6 og 2,5 prosent.