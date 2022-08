Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs opp 0,4 prosent like etter kl. 08.00 mandag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,7] prosent.

«De amerikanske indeksene, anledet av Nasdaq indeksen, steg videre fredag. Investorenes optimisme skyldes forrige ukes oppløftende inflasjonstall, som viste at prispresset i økonomien stoppet opp i juli måned. Skulle inflasjonen dempe seg ytterligere i tiden som kommer vil aksjemarkedene mest sannsynlig fortsette oppover», skriver Berntsen.

Analytikeren trekker også frem at oppløftende uttalelser fra Saudi Aramco, om dens evne til å øke produksjonen, har påvirket oljeprisen mandag morgen.

«Saudi Aramco, verdens største selskap sammen med Apple, leverte ekstreme tall for 2. kvartal søndag, og uttrykte samtidig at de har evne til å øke produksjonen til 12 millioner fat daglig. Hvorvidt de skulle få lov til det er en annen sak, gitt at dette er OPECs anliggende», skriver han.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,19 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,56 prosent.

Shanghai Composite svekkes derimot 0,06 prosent, Hang Seng i Hongkong faller tilbake 0,28 prosent. Kospi i Sør-Korea styrkes derimot 0,16 prosent.

I India er Sensex opp 0,22 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,58 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,20 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,90 prosent til 97,27 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,91 prosent til 91,25 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 97,57 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Wall Street steg kraftig fredag, der blant annet Dow Jones la på seg 424 poeng og S&P 500 kunne innkassere sin fjerde positive uke på rad.

Nasdaq endte opp 2,1 prosent til 13.047,2, S&P 500 steg 1,7 prosent til 4.279,96, mens Dow Jones ble styrket 1,3 prosent til 33.761,11.

De gode tallene på Wall Street ble påvirket mye av de største tech-aksjene som alle endte opp fredag. Av de største amerikanske tech-aksjene steg Apple bra fredag og var opp 2,14 prosent. Erkerivalen Microsoft leverte også bra på Wall Street og steg 1,7 prosent ved børsslutt.