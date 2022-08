Nisjeaksje rett opp etter doblingsspådom

Oslo Børs åpnet rett opp mandag, men falt i takt med oljeprisen utover dagen. Hovedindeksen endte i 1.250,34, ned 0,90 prosent.

– Vi er inne i en periode med et mer positivt sentiment. Oslo Børs faller litt i dag, men ser du på oljeprisen faller den mye mer, sier sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank.

Morgan Stanley mener den siste tids oppgang er et typisk eksempel på et «bear market rally».

– Ikke bli for begeistret for at inflasjonen potensielt har nådd toppen, mener investeringssjef Lisa Shalett i Morgan Stanley Wealth Management.



Oljeprisen

Brent-oljen sto mandag da børsen stengte ned 4,5 prosent til 93,73 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 4,6 prosent til 87,86 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 97,57 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

– Kinas svakhet tynger oljen, og det forventes ingen oppside i nærmeste fremtid, sier Bjarne Schieldrop, sjefsanalyst for råvarer i SEB.

Equinor falt mandag 1,7 prosent, mens Aker BP endte ned 2,6 prosent. Vår Energi ble svekket 2,7 prosent.

Grønt

Magnora -datter har utviklet en solcelleteknologi som gir 25 prosent mer strøm enn konvensjonelle solceller. Det sendte aksjen opp 1,9 prosent.

Analytiker Frank Maaø har ståltro på Smartoptics . Han forklarer hvorfor det lille nisjeselskapet innen optisk nettverksutstyr er en doblingskandidat.