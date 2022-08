Nasdaq starter tirsdagen i rødt

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,4 prosent, S&P 500 er ned 0,1 prosent mens Dow Jones er tilnærmet uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,82 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,7 prosent til 20,09.

Tirsdag har store selskaper som Walmart og Home Depot presentert sine kvartalstall. Førstnevnte stiger 5,0 prosent mens sistnevnte klatrer 1,2 prosent i åpningsminuttene.

«Investorene venter nå på referatet fra det siste rentemøte i den amerikanske sentralbanken, som slippes senere i uken, i håp om å få nye hint om rentepolitikken frem i tid», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Boligbyggingen i USA falt med 9,6 prosent på månedsbasis i juli, til en sesongjustert årlig takt på 1,446 millioner boliger. ifølge Trading Economics var det ventet en årstakt på 1,54 millioner boliger. Antall nye boligbyggingstillatelser falt i perioden med 1,3 prosent til en årstakt på 1,64 millioner.

Samtidig har det blitt kjent at den amerikanske industriproduksjonen økte med 0,6 prosent på månedsbasis i juli, mens det var ventet en oppgang på 0,3 prosent, ifølge Trading Economics.