Det ble oppgang for Dow Jones og den bredere S&P 500, men fall for teknologitunge Nasdaq tirsdag.

Investorene likte industritallene og lot ikke til å bry seg nevneverdig om at boligbyggertallene for juli falt mer enn ventet, til det laveste siden tidlig i 2021, ifølge Marketwatch. Industritallene viste at produksjonen steg med 0,6 prosent i juli, som var mer enn ventet.

Bedre kvartalstall fra Walmart og Home Depote bidro til oppgangen på New York-børsen og Dow Jones steg 0,7 prosent til 34.152,01, mens S&P 500 endte opp 0,19 prosent til 4.305,20.

Nasdaq falt 0,19 prosent til 13.102,55. SMB-indeksen Russell 2000 endte marginalt ned 0,02 prosent, mens Vix-indeksen falt 1,4 prosent til 19,68.

Walmart ble dagens vinner blant tungvekterne, med en oppgang på 5,1 prosent, fulgt av Home Depot med en oppgang på 4,0 prosent.

21 av de 30 aksjene i Dow Jones steg, mens 9 falt. Salesforce ble dagens taper, med en nedgang på 0,8 prosent. 3M falt tilsvarende, mens Intel endte ned 0,4 prosent. Apple endte marginalt lavere, mens Chevron falt 0,3 prosent på nedgangen i oljeprisen. Microsoft og Alphabet falt 0,3 prosent, mens Amazon steg 1,1 prosent. Meta falt 0,8 prosent.

Tesla falt 0,9 prosent til 919,69 dollar i forkant av ny splitt i form av at aksjonærene pr. 17. august får to utbytteaksjer for hver aksje de eier etter slutt 24. august, ifølge Marketwatch. Aksjen vil bli handlet eks splitt 25. august.

Oljeprisen, renter, gull og bitcoin

En mulig atomavtale med Iran, og forventninger om at resesjonen vil påvirke etterspørselen etter raffinerte produkter som bensin og diesel, sendte oljeprisen til sitt laveste siden januar tirsdag.

Den amerikanske lettoljen for levering i september endte ned 3,2 prosent til 86,53 dollar, med intradag lav på 85,73 dollar. Brent-oljen falt 3,3 prosent til 91,99 dollar, med intradag lav på 91,75 dollar.

10-års renten endte opp 2,6 basispunkter til 2,806 prosent, mens 30-års renten falt 1,2 basispunkter til 3,091 prosent.

Gullprisen falt 7,6 dollar, tilsvarende 0,4 prosent, til 1.790,40 dollar, mens bitcoin tirsdag kveld var ned 0,7 prosent til 23.940,51 dollar.