Belships straffes på Oslo Børs

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.258,55 poeng, ned 0,6 prosent. Et fat Nordsjøolje omsettes for 92,25 dollar, ned 0,1 prosent. Equinor faller 1,5 prosent til 361,20 kroner mens Aker BP faller 1,1 prosent til 319,50 kroner.

I andre kvartal 2022 hadde Belships inntekter på 194 millioner dollar, opp fra 140,4 millioner dollar året før. Selskapet fikk et EBITDA-resultat på 49 millioner dollar i andre kvartal, mot 36 millioner dollar i samme periode året før. Styret har vedtatt et utbytte på 0,75 kroner pr. aksje. Aksjen faller 9,6 prosent til 18,22 kroner.

Crayon hadde driftsinntekter på 1,3 milliarder kroner i andre kvartal, opp fra 940 millioner i fjor, mens driftsresultatet endte på 253 millioner kroner i kvartalet, opp fra 220 millioner året før. Crayon gjentar sitt mål om bruttofortjenestevekst på 35-40 prosent i 2022, og rundt 20 prosent på mellomlang sikt. Aksjen faller 13,5 prosent til 128,10 kroner.

I andre kvartal 2022 hadde Rec Silicon driftsinntekter på 45 millioner dollar og fikk et resultat før skatt på minus 23,7 millioner dollar. Ledelsen regner med at selskapets polysilisiumfabrikk i Moses Lake vil produsere for fullt i fjerde kvartal 2024, og at oppstarten av anlegget vil koste nesten 1,5 milliarder kroner. Aksjen stiger 8,6 prosent til 24,87 kroner.

Bilskipsrederiet Wallenius Wilhelmsen hadde inntekter på 1,19 milliarder dollar og fikk et resultat før skatt på 130 millioner i andre kvartal 2022. Det var segmentene for shipping og offentlige tjenester som løftet inntektene i andre kvartal, mens logistikksegmentet tynget. Rederiet meldte samtidig at det har sikret 800 millioner dollar i nye, bærekraftstilknyttede lån med sikring i 20 skip. Aksjen faller 16,4 prosent til 63,50 kroner.

Aker -konsernet avsluttet første halvår med en verdijustert egenkapital (NAV) på 72 milliarder kroner, ned fra 74,7 milliarder i første kvartal.

– Andre kvartal var preget av markedsfrykt knyttet til den volatile makroøkonomiske og geopolitiske utviklingen, sier Aker-sjef Øyvind Eriksen i en kommentar. Aksjen faller 3,0 prosent til 737 kroner.

Hydros majoritetseide aluminiumsverk i Slovakia, Slovalco, har besluttet å stanse produksjonen av primæraluminium. Nedstengningen fullføres innen utgangen av september 2022. Aksjen faller 1,0 prosent til 65,30 kroner.