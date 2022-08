Rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,0 prosent og står i 12.975,81 poeng mens Dow Jones faller 0,7 prosent til 33.926,37 poeng. S&P 500 faller 0,8 prosent til 4.270,88 poeng.

Oppdatert klokken 18.16: Nasdaq har nå falt 1,7 prosent, mens S&P 500 og Dow Jones er ned henholdsvis 1,0 prosent og 0,8 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,88 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,8 prosent til 20,44.

Omsetningen i detaljhandelen i USA var i juli uendret fra måneden før, på 682,8 milliarder dollar, viser nye tall onsdag. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 0,1 prosent.

Onsdag kveld offentliggjøres referatet fra det siste rentemøtet i Federal Open Market Committee. Ifølge Handelsbanken er det allerede kommunisert at den amerikanske sentralbanken er i «møte-for-møte modus», hvor størrelsen på nye renteøkninger vil avhenge av utviklingen i nøkkeltallene fremover.

«Referatet vil antakelig vise at det er stor enighet i rentekomitéen (FOMC) om at renten skal videre opp, men at det kan bli mindre størrelse på hevingene fremover enn det vi så i sommer», skriver DNB Markets i en oppdatering.