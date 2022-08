Nedgang på børsene i New York

Referatet fra rentemøtet i USA 26 - 27 juli la en demper på utviklingen på børsene i New York onsdag, men børsene var ned også i forkant i frykt for at det skulle komme flere negative signaler om fremtidige rentehevinger. Medlemmene i rentekomiteen indikerte at de er klare til å sette opp renten så mye som trengs for å få bukt med inflasjonen, men ga også uttrykk for at de var redde for å overdrive.

Det kom imidlertid ingen signaler om neste renteheving blir på 0,5 eller 0,75 prosentpoeng, men ifølge FedWatch Tool er sannsynligheten for en heving på 0,5 prosentpoeng, til 2,75 - 3,0 prosent, nå på 61,5 prosent. Sannsynligheten for en heving med 0,75 prosent er på 38,5 prosent.

Hele referatet

Få brydde seg om ferske tall viste at detaljhandelen i USA i juli var uendret, mens det ifølge Trading Economics var ventet en oppgang på 0,1 prosent.

Dow Jones falt 0,5 prosent til 33.980,72 og S&P 500 endte ned 0,7 prosent til 4.274,06. Nasdaq falt 1,25 prosent til 12.938,12.

22 av de 30 aksjene i Dow Jones falt, med 8 aksjer ned over 1,0 prosent og 2 aksjer ned over 2,0 prosent. Boeing falt 2,85 prosent og ble dagens taper blant tungvekterne.

IBM ble vinneren blant de 30 aksjen i Dow Jones, med en oppgang på 0,9 prosent. Apple endte opp 0,9 prosent til 174,55 dollar. Apple var også den eneste av tech-tungvekterne som steg. Aksjen er da «bare» ned 4,1 prosent fra all-time high på 182,01 dollar fra 3. januar i år.

Microsoft falt 0,5 prosent, mens Alphabet endte ned 1,8 prosent og Amazon falt 1,9 prosent. Meta falt 1,6 prosent til 174,85 dollar og Tesla falt 0,8 prosent til 911,99 dollar.

VIX-indeksen steg 1,8 prosent til 20,03.

Olje, rente, gull og bitcoin

Oljeprisen steg og lettoljen var opp 1,4 prosent til 87,72 dollar i elektronisk handel på råvarebørsen i New York da børsene stengte. Brent steg 1,0 prosent til 93,28 dollar, som er ned 32,4 prosent fra årets høyeste på 138,03 dollar intradag 7. mars.

10-års renten steg 3,2 prosent, tilsvarende 8,3 basispunkter, til 2,895 prosent, mens 30-års renten steg 1,75 prosent, tilsvarende 5,7 basispunkter, til 3,149 prosent.

Gullprisen falt 0,65 prosent til 1.764,50 dollar, mens bitcoin var ned 1,0 prosent til 23.353 dollar da børsene stengte i New York.