Bredt børsfall i Asia

I Japan faller Nikkei 0,91 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,81 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,48 prosent, Hang Seng i Hongkong går tilbake 0,63 prosent, og Kospi i Sør-Korea er ned 0,45 prosent.

I India faller Sensex 0,17 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,33 prosent, mens Straits Times i Singapore derimot klatrer 0,56 prosent.

Fed-referat

Referatet fra rentemøtet i USA 26 - 27 juli la onsdag kveld en demper på utviklingen på børsene i New York, men de var ned også i forkant i frykt for at det skulle komme flere negative signaler om fremtidige rentehevinger.

Medlemmene i rentekomiteen indikerte at de er klare til å sette opp renten så mye som trengs for å få bukt med inflasjonen, men ga også uttrykk for at de var redde for å overdrive.