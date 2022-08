Dette vil påvirke Oslo Børs torsdag

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs uendret like før kl. 07.00 torsdag.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,91 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,81 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,48 prosent, Hang Seng i Hongkong går tilbake 0,63 prosent, og Kospi i Sør-Korea er ned 0,45 prosent.

I India faller Sensex 0,17 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,33 prosent, mens Straits Times i Singapore derimot klatrer 0,56 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,05 prosent til 93,70 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,06 prosent til 88,16 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 92,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Referatet fra rentemøtet i USA 26 - 27 juli la en demper på utviklingen på børsene i New York onsdag, men børsene var ned også i forkant i frykt for at det skulle komme flere negative signaler om fremtidige rentehevinger.

Medlemmene i rentekomiteen indikerte at de er klare til å sette opp renten så mye som trengs for å få bukt med inflasjonen, men ga også uttrykk for at de var redde for å overdrive.

Dow Jones falt 0,5 prosent til 33.980,72 og S&P 500 endte ned 0,7 prosent til 4.274,06. Nasdaq ble svekket 1,25 prosent til 12.938,12.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,7 prosent før den sluttet på 1.257,03 poeng.

Bilskiprederiet Wallenius Wilhelmsen oppnådde både svakere inntekter og inntjening enn ventet i andre kvartal. Aksjen falt 15,6 prosent til 64,10 kroner.

Crayon endte også kraftig ned etter tall, og ble svekket 16,2 prosent til 124,10 kroner. Valutatap massakrerte bunnlinjen, men selskapet gjentar guidingen fra tidligere.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 2. kv.:

AutoStore Holdings: Kl. 06.00, Høyres Hus kl. 08.00, webcast, tlf. kl. 16.00

ArcticZymes Technologies: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.30, webcast

Axactor: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 10.00

Cloudberry Clean Energy: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00

Elmera Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Elopak: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 09.00, webcast

House of Control Group: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00