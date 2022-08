«Justert EBITDA for perioden endte på 91 millioner dollar mot vårt estimat og konsensus på 72-73 millioner dollar Spesielt høyere inntekter enn ventet for Odfjell Tankers ser ut til å ha bidratt til at tallene kom inn over forventningene», skriver meglerhuset.

Odfjell skyter opp 10,3 prosent.

AutoStore nær doblet omsetningen og slo analytikernes forventninger i andre kvartal. Selskapet anslår nå inntekter på 700-800 millioner dollar neste år.

Pareto Securities mener aksjen bør stige i dag. Ifølge meglerhuset var alle øyne rettet mot ordreinngangen, som endte fire prosent over meglerhusets estimat.

«Selv om ordreinngangen er flat på årsbasis, mener vi dette er ganske sterkt gitt at ledetidene nesten er halvert. Det er ingen tilgjengelig konsensus her, men gitt den svake kursutviklingen og generell makrousikkerhet, tror vi dette er høyere enn markedets forventninger», heter det fra meglerhuset.

Aksjen steg så mye som 25 prosent i førhandelen, men har falt til 11 prosent oppgang. Det er høy omsetning i aksjen som går som en jojo fra start.

MPC Container Ships leverte sterkt i andre kvartal sammenlignet med fjoråret og nær åttedoblet bunnlinjen, hever guidingen og hever utbyttet. Aksjen stiger 1,7 prosent fra start.

Axactor økte inntektene i andre kvartal og hever investeringsguidingen for tiden fremover. Det liker investorene som sender aksjen opp 5,7 prosent.

Huddlestock Fintech doblet tapene og fikk et driftsresultat på -11,6 millioner kroner i første halvår 2022, mot -5,2 millioner samme periode året før. Det setter ikke investorene pris på, som sender aksjen ned 9 prosent fra start.

Pareto peker også på en positiv rapport fra Elmera, hvor justert driftsresultat var 23 prosent over konsensus. Imidlertid vil det ikke gjøres betydelige endringer i meglerhusets estimater. Aksjen stiger 1 prosent.

Arcticzymes Technologies fikk et driftsresultat på 8,27 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 5,19 millioner kroner samme kvartal året før og selskapet gjentar guidingen. Aksjen faller likevel 5,4 prosent.

Ellers har Fearnley Securities oppgradert Salmon Evolution og Atlantic Sapphire til en kjøpsanbefaling i en ny sektorrapport. Meglerhuset tar også opp dekning av Proximar med en kjøpsanbefaling og kursmål 12 kroner pr aksje. Mowi og Måsøval trekkes frem i rapporten som favoritter i sektoren.