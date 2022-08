Rød start på New York-børsen

Tre minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent, mens S&P 500 og Dow Jones faller 0,1 prosent.

Oppdatert klokken 16.00: Nasdaq har falt 0,4 prosent mens S&P 500 og Dow Jones er ned 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,88 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,9 prosent til 20,08.

250.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 13. august, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. Ifølge Trading Economics var det ventet et tall på 265.000. Samtidig har det blitt kjent at antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.437.000 pr. 6. august. På forhånd var det ventet en måling på 1.438.000.

Philly Fed-indeksen, som måler aktivitetsnivået både i næringslivet generelt og i fabrikkene i Philadelphia-regionen, endte på 6,2 poeng nå i august. På forhånd var det ventet en måling på minus 5,0 poeng, ifølge Trading Economics.

Roger Berntsen i Nordnet understreker i en rapport at det ikke var mye hjelp å få fra den amerikanske sentralbanken som publiserte referatet fra det siste rentemøtet onsdag kveld. Mange hadde håpet at den amerikanske sentralbanken ville lette litt på sløret hva angår fremtidig rentesetting dersom inflasjonspresset skulle avta i tiden fremover.

«Enn så lenge er fokuset rettet mot å bekjempe inflasjonen i det korte bildet, og dermed ligger det an til nye store rentehopp de kommende møtene. Det skal sies at inflasjonspresset har vist seg å dempes i forrige måned, dog dette var ikke kjent da referatet ble skrevet», skriver Berntsen.