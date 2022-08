Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 0,08 like før kl. 08.00 fredag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,3] prosent.

«Det ble en rolig dag på Wall Street torsdag, etter at mange investorer benyttet onsdagens til å sikre gevinster etter flere dager med oppgang», skriver Berntsen, og påpeker at resultatsesongen for andre kvartal nå mer eller mindre er over.

«Med andre ord vil fokuset fremover, være rettet mot makrotall. Aller viktigst vil inflasjonstallene være, da disse kan gi en pekepinn på sentralbankens fremtidige rentestrategi. De ferskeste tallene fra USA viste at inflasjonen var avtakende i juli. Hvorvidt inflasjonstoppen er nådd for denne gangen gjenstår å se, da usikkerheten fremdeles er stor», fortsetter han.

Berntsen trekker også frem at oljeprisen har vært volatil denne uken, men påpeker at den fortsatt handles under 100 dollar fatet.

«Markedet preges av stor usikkerhet grunnet frykt for økonomisk tilbakegang i viktige regioner (Europa, USA mfl.) og frykt for tilbudside sjokk grunnet krigen i Ukraina. Olje frakten fra USA har steget betydelig den senere tid, da mange europeisk kunder ser etter nye forsyningslinjer for olje», skriver han.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,03 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,23 prosent.

Shanghai Composite i Kina er ned 0,01 prosent, Hang Seng i Hongkong styrkes 0,45 prosent, mens Kospi i Sør-Korea går tilbake 0,28 prosent.

I India faller Sensex 0,07 prosent, S&P/ASX 200-indeksen klatrer 0,02 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,75 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen ned 0,42 prosent til 96,18 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,23 prosent til 90,29 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 95,41 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Etter onsdagens nedgang, på usikkerhet i forkant og etterkant av referatet fra rentemøtet i juli, endte torsdagen med svak oppgang på børsene i New York.

Torsdag hadde investorene fått fordøyd referatet, og i tillegg kom nye søkere til arbeidsledigstrygd siste uke inn under forventningen. Philliy Fed-indeksen ble også litt bedre enn ventet i august.

Dow Jones endte opp 0,06 prosent til 33.999,96 og S&P 500 steg 0,24 prosent til 4.283,74. Nasdaq klatret 0,21 prosent til 12.965,34.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs vendte opp igjen torsdag, etter et fall på 0,7 prosent onsdag. Hovedindeksen steg 0,7 prosent til 1.265,69 poeng.

MPC Container Ships steg 7,0 prosent til 25,00 kroner. Containerfraktrederiet presenterte sterke resultater for andre kvartal, hevet guidingen og varslet potensielt ekstrautbytte.

Odfjell steg hele 14,5 prosent til 64,60 kroner. Selskapet surfer på et sterkere kjemikalietankmarked, og økte resultatet kraftig i andre kvartal.