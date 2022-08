Dow Jones faller 0,75 prosent til 33.742,95 fredag kveld. S&P 500 er ned 1,2 prosent til 4.233,08 og Nasdaq ramler 1,9 prosent til 12.715,31.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger 10,2 basispunkter til 2,982 prosent, mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6,2 prosent til 20,78.

Bed Bath & Beyond er på vei mot den verste dagen i selskapets børshistorie. Aksjen har på det verste vært ned 43 prosent til 10,61 dollar, etter at meme-aksjenes cheerleader , Ryan Cohen, dumpet alle aksjene sine i selskapet. Etter en berg- og dalbane, der aksjen falt 67 prosent for så å stige 400 prosent, endte det med en gevinst for Cohen på 178 millioner dollar, ifølge Marketwatch.

Deere & Co har lagt frem sine kvartalstall, noe som sender aksjen ned 3,0 prosent i åpningsminuttene.

«Resultatsesongen for andre kvartal er mer eller mindre over, gitt at de største selskapene nå har levert sine tall. Med andre ord vil fokuset fremover være rettet mot makrotall. Aller viktigst vil inflasjonstallene være, da disse kan gi en pekepinn på sentralbankens fremtidige rentestrategi», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

To av de stemmeberettigede medlemmene av Federal Open Market Committee, James Bullard og Esther George, understreker ifølge TDN Direkt at den amerikanske sentralbanken vil fortsette å heve renten inntil inflasjonen har falt tilbake til målet på 2 prosent.

– Det er åpenbart at Federal Reserve har inflasjonsreduksjon som hovedmål, selv om de erkjenner risikoen for å avspore økonomien, sier Richard Hunter, markedssjef i Interactive Investor International i Leeds, Storbritannia, ifølge Bloomberg.