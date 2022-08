Oljeaksje steg til ny all-time high

Equinor steg 1,7 prosent til 374,95 kroner og ny all-time high fredag. Aker BP falt 0,5 prosent til 340,40 kroner og Vår Energi steg 0,4 prosent til 40,52 kroner.

Brent-oljen var uendret på 96,46 dollar fatet da Oslo Børs stengte, mens WTI-oljen var ned 0,2 prosent til 90,36 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 95,41 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

I tillegg til Equinor steg også SmartOptics til ny all-time high. Aksjen endte opp 6,5 prosent til 15,50 kroner. Fire aksjer falt til ny all-time low; Borgestad, Link Mobility, MPC Energy Solutions og PCI Biotech.

Vinnere og tapere

Napatech ble dagens vinner, med en oppgang på 17,8 prosent til 12,96 kroner. Selskapet la frem kvartalstall torsdag som viste at selskapet tapte penger i andre kvartal og guidet lavere inntekter for hele året, men også samme bruttomargin og lavere personalkostnader.

Magnora steg 10,7 prosent til 24,40 kroner. Selskapet fikk en viktig godkjennelse for et solcellprosjekt tirsdag.

PCI Biotech ble dagens taper etter at biotek-selskapet torsdag ettermiddag meldte at det ikke har lyktes med å finne finansiering og en vei videre for sin fase 2-studie på hode- og halskreft med fimaVacc-teknologien. Selskapet må derfor gjøre kutt i sitt kliniske team i andre halvår. Aksjen falt 40,3 prosent til 2,76 kroner.

Nortel falt 21,5 prosent til 16,80 kroner, på syltynn omsetning. Selskapets kvartalstall 16. august ble godt mottatt og aksjen steg da pent i kjølvannet av tallene.

Sjømatselskapet Barramundi Group smalt ned 28,4 prosent til 7,05 kroner, på syltynne 501 aksjer og 3.757 kroner i omsetning.