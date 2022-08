Børsfall i New York

Resultatsesongen for andre kvartal er mer eller mindre over. Da vil fokuset fremover rettes mot makrotall, og i første rekke inflasjonstallene som er de FED følger med argusøyne når renten skal settes fremover.

Fredag falt sannsynligheten til 55,5 prosent for en heving med 50 basispunkter til 2,75 - 3,00 den 21. september, mens sannsynligheten for en trippelheving (75 basispunkter) steg til 44,5 prosent.

To av de stemmeberettigede medlemmene av Federal Open Market Committee, James Bullard og Esther George, skremte kanskje også investorene fredag. De uttalte at de er fast bestemt på at renten må heves til inflasjonen har falt tilbake til målet på 2 prosent.

– Det er åpenbart at Federal Reserve har inflasjonsreduksjon som hovedmål, selv om de erkjenner risikoen for å avspore økonomien, uttalte markedssjef Richard Hunter i Interactive Investor International, ifølge Bloomberg.

Nedtur

Dow Jones falt 0,83 prosent til 33.717,03 fredag. S&P 500 endte ned 1,3 prosent til 4.228,43 og Nasdaq ramlet 2,0 prosent til 12.708,62. Russsell 2000 falt 2,2 prosent til 1.957,89.

For uken, som endte med nedgang ette tre uker med oppgang, falt Dow Jones 0,2 prosent, mens S&P 500 falt 1,2 prosent og Nasdaq falt 2,6 prosent.

Bare 6 av de 30 aksjene i Dow Jones steg. Johnson & Johnson ble dagens vinner blant de 30, med en oppgang på 1,5 prosent. Boeing ble dagens taper mer et fall på 3,5 prosent. Apple falt 1,5 prosent til 1721,52 dollar og Microsoft endte ned 1,4 prosent til 286,15 dollar.

Alphabet og Amazon falt henholdsvis 2,2 og 2,9 prosent. Tesla endte ned 2,1 prosent til 890 dollar. Meta falt 3,8 prosent til 168,02 dollar.

Bed Bath & Beyond fikk den verste dagen i selskapets børshistorie. Aksjen falt 40,5 prosent til 11,03 dollar, etter at meme-aksjenes ukronede cheerleader , Ryan Cohen, dumpet alle aksjene sine i selskapet. Etter en berg- og dalbane, der aksjen i løpet av sommeren falt 67 prosent for så å stige 400 prosent, endte det med en gevinst for Cohen på 178 millioner dollar (1,75 milliarder kroner), ifølge Marketwatch.

Deere & Co la frem kvartalstall torsdag kveld og aksjen steg 0,5 prosent til 369,66 dollar.

Oljeprisen, renter, gull og bitcoin

Oljeprisen steg og Brent-oljen endte opp 0,1 prosent til 96,72 dollar. Lettoljen steg 0,3 prosent til 90,77 dollar i ordinær handel på råvarebørsen i New York. For uken ble det en nedgang på henholdsvis 1,5 og 1,4 prosent, ifølge Dow Jones Market Data.

10-års renten steg 10,1 basispunkter til 2,981 prosent, mens VIX-indeksen steg 4,9 prosent til 20,52.

Gullprisen falt for femte dag på rad og endte ned 0,6 prosent til 1.761,10 dollar, og det laveste på tre uker. Bitcoin falt 8,7 prosent til 21.315 dollar.

Dollarindeksen styrket seg med 0,5 prosent til 108. Dollaren styrket seg også til 1,00 mot euro igjen for første gang siden 14. juli.