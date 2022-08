Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 0,64 like før kl. 07.00 mandag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,3] prosent.

«Etter fire uker på rad med oppgang på Wall Street sa det stopp fredag. Nasdaq indeksen ledet an på nedsiden, slik den også gjorde onsdag, etterfulgt av S&P 500», skriver analytikeren.

Han påpeker at det denne uken er duket for det årlige sentralbank møte i Jackson Hole, et møte som er ventet å kaste nytt lys over Feds aggressive rentestrategi.

«Om rentetoppen nærmer seg eller ikke er det store spørsmålet», heter det.

Berntsen trekker også frem at oljeprisen fortsatt handles midt i intervallet 90 til 100 dollar.

«Dollar derimot, har styrket seg den senere tid, grunnet økt geopolitisk usikkerhet. Så lenge dollaren og oljeprisen ikke slipper taket vil veksten i verdensøkonomien mest sannsynlig holde seg lav fremover. Oljeprisen er for øvrig ventet å falle fremover, i alle fall i følge fremtidskontraktene (futuresmarkedet), men usikkerheten i det korte bildet er fremdeles stor», skriver han.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,57 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,23 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes derimot 0,57 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,20 prosent, mens Kospi i Sør-Korea svekkes 1,16 prosent.

I India er Sensex ned 0,81 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia går tilbake 0,95 prosent, mens Straits Times i Singapore klatrer 0,60 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 1,28 prosent til 95,47 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,66 prosent til 89,26 dollar fatet.