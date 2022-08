Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 0,06 like etter kl. 08.00 tirsdag.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 0,7] prosent.

«Det ble en blytung ukestart på Wall Street, da investorene sendte de viktigste indeksene ned over to prosent. Nasdaq indeksen falt nok en gang mer enn S&P 500 og Dow Jones indeksen, men denne gangen skilte det det ikke mye», skriver analytikeren.

Han påpeker at de siste dagers nedtur muligens må sees i lys av sommerens heftige rally.

«Verdens børser, med få unntak, er fremdeles i korreksjonsmodus grunnet betydelige ubalanser i verdensøkonomien. Det største problemet foruten om krigen i Ukraina, er inflasjonspresset. Skulle prispresset avta de kommende månedene vil dette forbedre situasjonen betraktelig, både for konsumentene og investorene», skriver han, men påpeker at vi enn så lenge må vente på flere datapunkter for å kunne trekke noe slutninger, selv om forrige månedens amerikanske inflasjonstall kom inn på den riktige siden.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,08 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,87 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,18 prosent, mens Hang Seng i Hongkong derimot er ned 0,47 prosent. Kospi i Sør-Korea svekkes 0,76 prosent.

I India faller Sensex 1,46 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,77 prosent, og Straits Times i Singapore går tilbake 0,74 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,74 prosent til 97,19 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,10 prosent til 91,35 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 92,80 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Aksjene i USA hadde sitt verste fall på to måneder som følge av frykten for økte renter.

Dow Jones falt med 1,91 prosentpoeng, til 33.066. S&P 500 sank 2,14 prosent, til 4.137, mens Nasdaq slanket seg med 2,55 prosent, til 12.381.

Vix-indeksen dundret opp med 15,53 prosent, til 23,80.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 0,51 prosent til 1.262,57. Totalt ble det omsatt aksjer for 4,7 milliarder kroner.

Rak Petroleum steg voldsomme 61,9 prosent til 20,80 kroner med høy omsetning. Selskapet meldte i morges at styret har foreslått å overføre alle DNO-aksjer og kontanter til aksjonærer, for så å avnotere og likvidere virksomheten. DNO-aksjen falt derimot 8,9 prosent til 13,85 kroner.

Nest øverst på taperlisten endte REC Silicon , som mandag meldte om en intensjonsavtale med Mississippi Silicon. Aksjen var ned 9,22 prosent til 21,55 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 2. kv.:

Bakkafrost: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Grieg Seafood: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 09.00, webcast