Nasdaq viser vei på New York-børsen

Tre minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent, S&P 500 stiger 0,1 prosent mens Dow Jones er tilnærmet uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,07 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,5 prosent til 23,92.

«De siste dagers nedtur må kanskje sees i lys av sommerens heftige rally. Verdens børser, med få unntak, er fremdeles i korreksjonsmodus grunnet betydelige ubalanser i verdensøkonomien. Det største problemet foruten om krigen i Ukraina, er inflasjonspresset. Skulle prispresset avta de kommende månedene vil dette forbedre situasjonen betraktelig, både for konsumentene og investorene», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

I andre kvartal omsatte kjøpesentergiganten Macy’s for 5,6 milliarder dollar og fikk et nettoresultat på 275 millioner dollar. Begge deler var bedre enn forventet. Ledelsen brukte anledningen til å kutte i guidingen, og understreket at lavere etterspørsel etter eksempelvis klesvarer vil tvinge varehuskjeden til å gjennomføre kraftige nedslag for å kvitte seg med varene. Aksjen stiger 1,8 prosent i åpningsminuttene.

Amerikanske aksjer falt markant da markedene i New York åpnet mandag, og svekket seg utover dagen. Da handelen var over hadde Nasdaq falt 2,6 prosent, mens S&P 500 og Dow Jones endte ned henholdsvis 2,1 prosent og 1,9 prosent.

«Den positive tendensen gjennom sommeren har fått seg en knekk. Markedene avveier positive nyheter om økonomien opp mot frykten for at innstrammingene fra Fed skal drive økonomien inn i en resesjon», skriver DNB Markets i en rapport.