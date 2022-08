Flere sjømataksjer faller etter onsdagens tall

- - - - - - -

Onsdag peker pilene omsider noe oppover på Oslo Børs. I 14-tiden står hovedindeksen i 1.281,73, opp 0,3 prosent.

Sjømatfall

Mowi leverte onsdag morgen tidenes beste andre kvartal, og deler ut 1,2 milliarder kroner til aksjonærene. Oppdrettsgiganten fikk et rekordhøyt operasjonelt driftsresultat på 320 millioner euro i andre kvartal, mot 137 millioner i samme kvartal foregående år. Driftsinntektene landet på 1,23 milliarder euro, mot 1 milliard i andre kvartal 2021. Aksjen faller likevel 3,7 prosent til 209,90 kroner.

Også Lerøy Seafood leverte rekordomsetning, men nådde likevel ikke opp til analytikernes forventninger. Det sender aksjen ned 3,5 prosent til 68,50 kroner.

Austevoll Seafood løftet inntektene, men må ta kostnader på over 200 millioner kroner knyttet til søksmål. Aksjen svekkes 2,3 prosent til 114,30 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag formiddag opp 0,9 prosent til 101,15 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1 prosent til 94,71 dollar fatet.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen trekker i sin morgenrapport frem at mandagens overraskende meldingen fra Saudi-Arabia om mulig produksjonskutt fra OPEC+, sendte oljeprisen kraftig opp tidligere i uken.

Equinor stiger 2 prosent til 404,30 kroner, og har i dag satt enda en ny all-time high intradag på 404,35 kroner. Det er første gang aksjen handles for over 400 kroner.

Aker BP styrkes 0,1 prosent til 362,60 kroner, mens Vår Energi er opp 2,4 prosent til 44,47 kroner.

I rødt

Panoro Energy meldte om kraftig inntektsfall og faller 3,6 prosent til 29,38 kroner, mens Flex LNG varsler et svakt andre halvår og omsettes for 342,60 kroner, uforandret fra gårsdagen.

Hunter Group topper taperlisten med et fall på 40 prosent til 2,17 kroner. Aksjen noteres onsdag eks. utbytte på 1,50 kroner.

Opptur

DOF fortsetter de siste dagenes opptur etter å ha meldt om Petrobras-kontrakter for 2,5 milliarder kroner på mandag. Aksjen stiger ytterligere 1,6 prosent til 1,58 kroner.

Endúr meldte onsdag morgen at de har snudd stort underskudd til overskudd i andre kvartal, og kontantstrømmen ble kraftig forbedret. Nyheten løfter aksjen 4,1 prosent til 30,40 kroner.

Blant tungvekterne er Elkem opp 5,3 prosent til 38,66 kroner. Selskapet anslo mandag at den pågående streiken vil ha en EBITDA-effekt på cirka 10 millioner kroner pr. dag, noe som førte til et kursfall på over 4 prosent.