Aksjene stiger på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq, Dow Jones og S&P 500 falt 0,1 prosent.

Oppdatert klokken 17.30: Nasdaq stiger 0,8 prosent, S&P 500 er opp 0,5 prosent mens Dow Jones har lagt på seg 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,09 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,9 prosent til 23,89.

Ordreinngangen for varige goder i USA var i juli uendret på månedsbasis. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 0,6 prosent. Pending home sales i USA falt med 1 prosent på månedsbasis i juli. Her var det ventet en nedgang på 4 prosent.

Markedene teller ned mot Fed-sjef Powells tale på Jackson Hole fredag ettermiddag norsk tid. I mellomtiden benyttet Neel Kashkari, sjef i Minneapolis Fed, i går anledningen til å hamre inn budskapet sitt: Renten skal videre opp.

«Han påpekte at USA er i en «fullstendig ubalansert situasjon», med full sysselsetting og med svært høy inflasjon. Kashkari advarte mot å stoppe opp for tidlig, og risikere et «Volcker-aktig» utfall, med gjenstridig høye inflasjonsforventninger. Da kan Fed ende opp med å måtte gå svært aggressivt til verks i neste omgang, med store, negative økonomiske konsekvenser», skriver DNB Markets i en rapport.

DNB Markets mener det tydeligste utslaget av Feds aggressive rentehevinger å se i boligmarkedet, hvor nyboligsalget falt mye mer enn ventet i juli.