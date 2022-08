Urealiserte tap på valuta gjorde at DOF fikk et underskudd på 1,3 milliarder kroner i andre kvartal. Rederiet hadde samtidig en svært sterk ordreinngang. Aksjen krakker og faller 27 prosent fra start. Med det er hele rallyet vi har sett den siste uken utradert. Til tross for fallet er aksjen fremdeles opp nær 100 prosent hittil i år.

Norwegian endte andre kvartal med et overskudd på 1,3 milliarder. Aksjen faller rundt 4 prosent tross milliardoverskuddet. Selskapet merker de høye drivstoffprisene på marginene.

Byggma, kontrollert av Geir Drangsland gjennom selskapet Investor, har kjøpt 7,3 millioner aksjer i Norske Skog for rundt en halv milliard kroner i dag. Norske Skog faller 1,6 prosent, mens Byggma stiger 1 prosent.

Med et nytt milliardutbytte er utbetalingene til eierne i Golden Ocean kommet opp i 7 milliarder kroner det siste halvannet året. Aksjen stiger 3,8 prosent.

Siem Offshore fikk et styrket driftsresultat på 15,5 millioner dollar i andre kvartal i år, mot 11,3 millioner dollar samme periode i 2021. Aksjen faller 4 prosent.

Tankgiganten Frontline tjente som ventet bra med penger i et brennhett produkttankmarked. Aksjen faller 2,2 prosent.

Høye gasspriser gjør at Yara varsler ytterligere kutt i produksjonen. De er nå nede i totalt 35 prosent av total kapasitet. Aksjen er ned 1,8 prosent.

Øystein Stray Spetalens Saga Pure har solgt seg kraftig ned i Bergen Carbon Solutions, men laster opp med aksjer i kraftselskapet Heimdall Power. Aksjen stiger 6,9 prosent.

Magseis Fairfield leverte sterkere, men ble hemmet av oppdrag i India og Mexicogolfen. Aksjen stiger 1,2 prosent.

SalMar fikk et operasjonelt driftsresultat på 1.048 millioner kroner i andre kvartal. Det var litt lavere enn hva analytikerne ventet på forhånd. Aksjen faller 1,7 prosent.

Høyeste omsetning, resultat og ordrereserve noensinne for Vow. Aksjen stiger 3,2 prosent.

Interiørkjeden Kid melder om nok et kvartal med topplinjevekst etter økt salg i deres fysiske butikker. Aksjen faller 0,9 prosent.

BW Energy leverte svakere i andre kvartal. EBITDA falt med 92 prosent fra årets første kvartal. Aksjen er ned 1,4 prosent.