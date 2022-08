SalMar faller 0,5 prosent etter et operasjonelt driftsresultat på 1.048 millioner kroner i andre kvartal – noe lavere enn hva analytikerne ventet på forhånd.

Norwegian faller over 7 prosent etter et overskudd på 1,3 milliarder kroner i andre kvartal. Selskapet erkjenner at de høye drivstoffprisene tynger marginene.

Nå som gassprisene stiger til nye høyder er det duket for utbyttefest hos John Fredriksens Flex LNG. Eirik Haavaldsen i Pareto Securities oppjusterer kursmålet etter selskapet nå betaler ekstraordinært utbytte. Også med er Nel.

Spetalen-aksje i siget

Relativt sett stiger en av gårsdagens tallfremleggere mest av alle. Play Magnus har blitt gjenstand for et bud som anbefales av styret, og aksjen skyter opp 20 prosent.

Saga Pure stiger over 10 prosent på sine kvartalstall. Samtidig har det Øystein Stray Spetalen-dominerte selskapet solgt seg kraftig ned i Bergen Carbon Solutions, men lastet opp i kraftselskapet Heimdall Power . Bergen Carbon Solutions, som la frem tall onsdag, faller over 2 prosent.

Icelandic Salmon spretter opp nesten 5 prosent etter sin kvartalsrapport , mens Zwipe nå er ned 5 prosent etter å ha fått MasterCard-godkjennelse. Aksjen har vært markant opp gjennom det meste av dagen.

Full oversikt over rapportene for andre kvartal finner du her.

Faller tosifret på tall

Observe Medical topper taperlisten med et fall på over 34 prosent etter å ha økt tapene i kvartalet som gikk.

Nærmest følger DOF som fikk et underskudd på 1,3 milliarder kroner i andre kvartal, drevet av urealiserte tap på valuta. Rederiet hadde samtidig en svært sterk ordreinngang. Aksjen faller over 20 prosent.

Ytterligere to aksjer faller tosifret, også disse etter kvartalsrapporter.

Zalaris faller nesten 15 prosent, mens Sikri Holding trekker ned over 19 prosent.

Storhandel i skogen

Volumlisten toppes av Norske Skog, der Geir Drangsland-kontrollerte Byggma har kjøpt 7,3 millioner aksjer for rundt en halv milliard kroner. Aksjen stiger rundt 1,5 prosent, og det samme gjør Byggma.

Samtidig har Oceanwood solgt seg ytterligere ned i selskapet.

Høye gasspriser gjør at Yara varsler ytterligere kutt i produksjonen. De er nå nede i totalt 35 prosent av total kapasitet. Aksjen stiger 3,5 prosent.

Blant øvrige tungvektere merker vi oss at Elkem og REC Silicon klatrer 3-4 prosent, mens TGS og Flex LNG trekker ned henholdsvis 3 og 5 prosent. Sistnevnte la frem knalltall onsdag, og deler ut gigantutbytte.