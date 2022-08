Oslo Børs endte opp

Etter markant oppgang fra start dabbet stemningen av på Oslo Børs utover torsdagen – før den tok seg opp igjen de siste timene. Hovedindeksen endte på 1.281,33, opp 0,1 prosent.

Toneangivende Europa-børser utvikler seg blandet. Tyske DAX er opp 0,4 prosent, mens franske CAC 40 faller marginalt. Wall Street brøt onsdag en tapsrekke på tre dager , og fortsetter oppgangen torsdag.

Utviklingen skjer i forkant av Federal Reserve-symposiet i Jackson Hole, der investorene venter spent på sentralbanksjef Jerome Powells tale fredag. Spenningen knytter seg naturligvis til kampen mot den høye inflasjonen, og hvor aggressiv rentepolitikken blir fremover.

Oljeprisen ser rødt

På en lettere volatil dag er Brent-oljen torsdag ettermiddag svakt ned i dagens handel til 101,10 dollar pr. fat. Dette er likevel opp fra rundt 100,55 dollar pr. fat ved stengetid på Oslo Børs onsdag. WTI-oljen er ned 0,6 prosent til 94,31 dollar pr. fat.

Saudi-Arabia mener oljeprisene er 20 dollar for lave, og har varslet kutt i produksjonen. Oljestormakten foreslår også at OPEC+ for øvrig vurderer det samme.

– Antydningen om at oljeprisen ikke er på linje med det fundamentale og OPEC+ kan kutte produksjonen har åpenbart hatt den ønskede effekten, sier Oanda-analytiker Craig Erlam til Reuters.

Lagertall fra amerikanske energimyndigheter viste for øvrig onsdag en slapp etterspørsel etter bensin, noe som peker mot en merkbart svakere økonomisk aktivitet.

Blant oljekjempene på Oslo Børs falt Equinor 0,75 prosent, Aker BP 0,2 prosent, mens Vår Energi steg 2,4 prosent.

Vi merker oss også Panoro Energy, som spratt opp nesten 12 prosent på dagens femte høyeste volum i kjølvannet av tallene som ble lagt frem onsdag. Andre kvartal var i seg selv ikke imponerende , men toppsjef John Hamilton og Carnegie-analytiker Oddvar Bjørgan spår begge et knallsterkt tredje kvartal.

Dyrt drivstoff tynger Norwegian

Resultatsesongen fortsatte å prege handelen, på godt og vondt.

På den positive siden blant tungvekterne steg Golden Ocean 2,3 prosent til 104,25 kroner etter et nytt milliardutbytte i andre kvartal. Utbetalingene til eierne er dermed oppe i 7 milliarder kroner det siste halvannet året.

Clarksons Platou har reagert med å oppgradere aksjen fra nøytral til kjøp med kursmål 125 kroner.