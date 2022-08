Ny dag med oppgang på Wall Street

Samtlige av de tre ledende indeksene steg på Wall Street torsdag.

Dow Jones steg med 0,98 prosent, tl 33.293,66 poeng.

S&P 500 la på seg 1,42 prosent, til 4.199,52 poeng.

Nasdaq steg med 1,67 prosent, til 12.639,27 poeng.

Den amerikanske tiåringe statsobligasjonen falt til 3,03 prosent. Fryktindeksen VIX fortsetter fallet og falt 4 prosent til 21,90 poeng. Gullprisen steg 0,5 prosent til 1.770,3.

Brentoljen falt 1,19 prosent til 100,02 dollar pr.fat, mens WTI-oljen falt 1,87 prosent til 93,1 dollar fatet.

BNP og trygdetall

Reviderte tall viser at bruttonasjonalproduktet i USA falt 0,6 prosent annualisert i andre kvartal. Konsensus pekte ifølge Trading Economics mot en annualisert BNP-nedgang på 0,8 prosent i perioden. Foreløpige tall viste minus 0,9 prosent. I første kvartal falt USAs BNP med 1,6 prosent.

243.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 20. august, viser nye ukentlige tall fra USAs arbeidsdepartement. Ifølge Trading Economics var det ventet et tall på 253.000. Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 1.415.000 pr. 13. august.

Investorene venter spent på morgendagens tale fra Fed-sjef Jerome Powell.

«Det er ventet at Powell vil lette litt på sløret hva angår Feds rentestrategi, som for øyeblikket er svært aggressiv grunnet tilsvarende aggressivt inflasjonspress. Feds kamp mot den skyhøye inflasjonen vil etter alle solemerker fortsette i det korte bildet, men hvorvidt vi nærmer oss en topp eller ikke er av stor betydning for aksjemarkedet», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.