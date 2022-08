Oslo Børs dabber av

For å finansiere reaktiveringen av riggen har Northern Ocean fullført en betydelig overtegnet emisjon med bruttoproveny 40 millioner dollar. John Fredriksens Hemen Holding tegnet aksjer slik at eierandelen på 39 prosent ble opprettholdt. Aksjen er nå litt ned etter å ha vært til dels markant opp tidligere fredag.

Vi diskuterer de ferske kvartalstallene fra Norwegian og Salmar med Trygve Hegnar. Laksebransjen går så det griner, men aksjekursene er likevel litt ned etter tallslippet fra Salmar og de andre aktørene. Mer om det og hva Norwegian skal gjøre med de høye drivstoffregningene spør vi om. 25.08.2022

Softbank-salg i Kahoot?

Et annet Fredriksen-selskap, Golden Ocean, steg over 2 prosent etter torsdagens rapport der det vanket nok et milliardutbytte. Fredag går aksjen tilbake over 5 prosent.

En annen av Fredriksens utbyttemaskiner, Flex LNG, følger opp torsdagens fall på 5,5 prosent med nye 0,7 prosent fredag. Onsdag la selskapet frem sterke tall, og fortalte om gigantutbytte.

Ellers blant de mest omsatte utmerker Kahoot seg negativt med et fall på rundt 10 prosent. Storaksjonær Softbank ser nå ut til å forberede et nedsalg i selskapet.

På den positive siden stiger Norsk Hydro 1,5 prosent, mens Noreco er opp over 5 prosent etter at Øystein Stray Spetalen har økt sin eksponering i aksjen.

Equinor, Vår Energi opp

Oljeprisene har trukket noe ned siden Oslo Børs stengte torsdag.

Frontkontrakten for Brent-oljen står fredag morgen i 100,26 dollar pr. fat. Dette er opp 0,9 prosent så langt i fredagens handel, men ned over 70 cent fra stengetid i går.

WTI-oljen står i 93,51 dollar pr. fat, opp 1,1 prosent hittil fredag.

Equinor stiger drøye prosenten, Vår Energi over 2 prosent, mens Aker BP er ned 0,6 prosent.

Hydrogenaksje gir gass

Relativt sett topper Hynion vinnerlisten med over 14 prosent oppgang etter å ha valgt PDC Machines som leverandør av kompressorer til de nye hydrogenstasjonene som skal bygges i Västerås og Jönköping i Sverige. Aksjen følger dermed opp gårsdagens oppgang på over 16 prosent.

Endur stiger nesten 8 prosent etter at datterselskapet Artec Aqua har signert en avtale med Geo Salmo, som nøkkelleverandør for et landbasert oppvekstanlegg for atlantisk laks på Island.

Harmonychain stiger nesten 12 prosent, mens også Questerre er opp over 14 prosent.

Trio faller etter tall

Nærmest Kahoot på taperlisten finner vi Zwipe på minus 9 prosent og REC Silicon på minus 7,5 prosent.

Ocean GeoLoop faller 6 prosent etter å ha lagt frem kvartalstall torsdag kveld. En annen tallfremlegger, Desert Control, går tilbake 5 prosent.

Northern Drilling faller over 2 prosent etter sin rapport som viser at krangelen med Daewoo-verftet i Sør-Korea ruller videre.