Etter lunsjtid står hovedindeksen ned 0,17 prosent i 1.279,16 poeng.

Olje

Brent-oljen er opp 1,6 prosent til 100,89 dollar pr. fat, mens WTI-oljen stiger 1,3 prosent til 93,75 dollar pr. fat.

Equinor stiger 1,3 prosent, Vår Energi 0,5 prosent, mens Aker BP er ned 0,4 prosent.

Markedet preges ellers av at investorer verden over spent venter på hva Federal Reserve-sjef Jerome Powell vil si når han går på talerstolen på Jackson Hole-symposiet, og ser etter nye signaler om hvor aggressivt sentralbanken vil sette opp rentene for å få ned den høye inflasjonen.

Kvartalstall

Resultatsesongen fortsetter også å prege handelen.

Flyr utmerker seg negativt med å falle 7 prosent etter sine kvartalstall. SAS faller 2,7 prosent etter sin kvartalsrapport fredag.

Hafnia-tallene blir heller ikke godt mottatt, og produkttankrederiet straffes med 4,4 prosent nedgang.

På den positive siden stiger S. D. Standard ETC 4,5 prosent etter sine tall, mens Horisont Energi klatrer 2 prosent på sin rapport. Sistnevnte har også utvidet samarbeidet med Koole Terminals.

AF Gruppen leverte solid vekst i andre kvartal, og belønnes med 2,2 prosent oppgang.

Northern Ocean la etter stengetid torsdag frem røde tall for andre kvartal, men fremover ser det lysere ut ettersom det John Fredriksen-dominerte riggselskapet varslet om en kontrakt med Shell i Namibia for Deepsea Bollsta. Aksjen faller 3,9 prosent.

Et annet Fredriksen-selskap, Golden Ocean, faller 6,7 prosent.

En annen av Fredriksens utbyttemaskiner, Flex LNG , faller 2,1 prosent. Onsdag la selskapet frem sterke tall, og fortalte om gigantutbytte.

Ellers blant de mest omsatte utmerker Kahoot seg negativt med et fall på rundt 16 prosent. Storaksjonær Softbank ser nå ut til å forberede et nedsalg i selskapet.

På den positive siden stiger Norsk Hydro 1,2 prosent, mens Noreco er opp 4,1 prosent etter at Øystein Stray Spetalen har økt sin eksponering i aksjen.

I grønt

Relativt sett topper Hynion vinnerlisten med over 20 prosent oppgang etter å ha valgt PDC Machines som leverandør av kompressorer til de nye hydrogenstasjonene som skal bygges i Västerås og Jönköping i Sverige.

Endur stiger 6 prosent etter at datterselskapet Artec Aqua har signert en avtale med Geo Salmo, som nøkkelleverandør for et landbasert oppvekstanlegg for atlantisk laks på Island.

I rødt

Zwipe faller 11,7 prosent og REC Silicon på minus 7,3 prosent.

Ocean GeoLoop faller 0,1 prosent etter å ha lagt frem kvartalstall torsdag kveld. En annen tallfremlegger, Desert Control, går tilbake 5,4 prosent.

Northern Drilling faller 1,3 prosent etter sin rapport som viser at krangelen med Daewoo-verftet i Sør-Korea ruller videre.