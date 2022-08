Kahoot raste på rød børs

Fredag endte hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,41 prosent i 1.276,10 poeng.

Investorer verden over ventet i spenning på om Fed-sjefen Jerome Powell kom til å være haukete eller duete i sin tale.

Powell var derimot klar i talen og varslet om kraftig vekstfall, økt ledighet og en «smertefull» tid for amerikanerne. Talen sendte også de toneangivende indeksene på Wall Street rett ned.

Oljefall

Brent-oljen steg 0,2 prosent til 99,53 dollar pr. fat ved børsslutt i Oslo, mens WTI-oljen steg 0,2 prosent til 92,72 dollar pr. fat.

Equinor steg 1,3 prosent til 406,15 kroner pr. aksje, mens Vår Energi klatret 0,7 prosent til 45,81 kroner.

Kvartalstall

Fredagens handel var ellers preget av resultatsesongen.

Flyr falt 8,4 prosent til 1,02 kroner pr. aksje etter å ha presentert sine kvartalstall , hvor bunnlinjen ble «veldig stygg». Også SAS falt 2,2 prosent til 0,60 kroner etter sin kvartalsrapport fredag.

Også Hafnia sine kvartalstall skuffet, og aksjen falt 3,6 prosent til 43,90 kroner.

AF Gruppen leverte solid vekst i andre kvartal, og steg 0,6 prosent til 166,80 kroner.

Northern Ocean la etter stengetid torsdag frem røde tall for andre kvartal og aksjen falt 3,8 prosent til 12,22 kroner fredag.

I rødt

E-læringsselskapet Kahoot stupte 16,6 prosent til 19,14 kroner etter at storaksjonær Softbank ser ut til å forberede et nedsalg i selskapet.

Northern Drilling falt 3,1 prosent til 31,00 kroner etter sin rapport som viser at krangelen med Daewoo-verftet i Sør-Korea ruller videre.

I grønt

Hynion steg 20,5 prosent til 3,00 kroner etter å ha valgt PDC Machines som leverandør av kompressorer til de nye hydrogenstasjonene som skal bygges Sverige.

Endur klatret 6,7 prosent til 30,00 kroner etter at datterselskapet Artec Aqua har signert en avtale med Geo Salmo for et landbasert oppvekstanlegg for atlantisk laks på Island.

Noreco steg 3,7 prosent til 376,5 kroner etter at Øystein Stray Spetalen har økt sin eksponering i aksjen.